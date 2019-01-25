去年促參案創八年新高 台北市蟬聯地方招商王

2019-01-25 19:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



景氣回溫，帶動促參案大爆發，去（2018）年民間參與公共建設案件簽約金額達2,373億元，是近八年來新高；地方政府招商王由台北市長柯文哲領軍的台北市政府蟬聯，高雄市政府則緊追在後。

財政部表示，今年將積極開拓促參大案，目標全年簽約金額破千億。今年已掌握的簽約案件，包括：「台北雙子星」聯合開發案，預訂3月簽約，簽約金額預估400億元；雙和醫院站土地開發案，金額90億元；高捷鳳山國中站都更案，金額14億元；桃園捷運A8轉運站BOT案，金額15億元。

去年全國招商王是交通部，以簽約金額958億元奪冠，台北市政府的591億元居次，高雄市政府的478億元排名第三。

地方政府招商王則是由台北市長柯文哲領軍的台北市政府蟬聯，高雄市政府緊追在後，即使高雄市長韓國瑜還未上任，仍蟬聯第二，第三是桃園市政府，簽約金額101億元。

中央政府前三名依序為交通部、財政部、經濟部，財政部簽約金額150億元，經濟部簽約金額15億元。

去年促參案簽約金額2,373億元，是前（2017）年的2.4倍，是近八年來成績最亮眼的一年。財政部官員分析，促參案簽約金額大增，反映民間業者投入意願升高，加上多件大案陸續簽約，使整體簽約金額攀高。

去年促參前五大案，依序是高雄市龍華國小舊址興建商辦、銀髮照護及出租住宅案，簽約金額375億元；桃園國際機場第二航廈管制區內C區、D區設置綜合免稅商店招商案，金額分別為340億元、362億元；台北市南港轉運站東側商業區土地公辦都更案，金額307億元；台北市空軍官兵活動中心地上權案，金額106.9億元。

自2002年至2018年，民間參與公共建設共簽約1,647件，金額1兆5,469億元，財政部表示，契約期間減少政府財政支出1兆6,241億元，增加財政收入8,727億元，並創造逾26萬個就業機會。

財政部指出，後續將持續協助將民間資金引導至長照、綠能等促參案件，並建立機構，協助業者更容易取得大型BOT案融資，以增加投資意願。