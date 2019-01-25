你我最深的恐懼 勞保提前破產恐成核彈級危機

2019-01-25 19:03 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



勞保破產年限由原本預定的2027年，提早至2026年。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

勞保年金改革何時啟動，被視為蘇內閣上台後最棘手的挑戰之一，言猶在耳，勞保局最新精算結果趕在年關前公布，破產年限由原本預定的2027年，提早至2026年，這個未爆彈已成數百萬勞工心中最深的恐懼。

勞保財務穩健是千萬勞工退休經濟生活保障，面對人口加速老化，財務缺口日趨擴大，勞保年金改革迫在眉睫。然而，今年又遇選舉年，各黨各派對於動輒得咎改革避重就輕，立院更出現退回《勞保條例》修正案聲浪，攸關民生的勞保改革成為「票房毒藥」而被束之高閣，丟給下任執政者面對。

因軍公教退撫基金財務危機，小英政府上任後力推年金改革，然而真正「核彈級危機」是勞保，而且警訊已經浮上檯面，只是大家都當作沒看到。

勞保當年度收支失衡出現在2017年；加上勞保基金收益，則已在2018年現收支逆差，皆較2015年精算報告預期提早一年到來。勞保支出面快速成長，每二年增千億元，但收入面每二年僅增150億元，收入和支出差太多，若不改革就是花勞保基金的錢。

原本預計八年後的2027年勞保基金才會用罄，如今再往前一年，估計屆時至少有150萬勞工戶頭領不到退休金，更有數百萬勞工繳了保費卻一毛也領不到。

雖然許銘春給了兩大保證，一是政府會負最終給付責任，二是勞動部已經向行政院爭取，政院將撥補200億元挹注，最慢明年就會到位。

然而，不爭的事實是，勞保愈晚改革，愈是累積，炸彈威力就愈大；到最後就看誰執政誰倒楣，而每個世代都將因此成為輸家。