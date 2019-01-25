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國發會去年12月景氣燈號 下周出爐

2019-01-25 18:03經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

時光荏苒，即將揮別2019年的第一個月，許多經濟指標數據也相繼出爐，但從開年以來，幾乎沒有傳出什麼好消息，國發會將於下周一（28日）公布去年12月景氣燈號。回顧去年情勢，11月景氣對策信號綜合判斷分數驟降5分，以17分創自2016年5月以來新低，距離「低迷」的藍燈僅有一步之遙。

九項構成項目中，機械及電機設備進口值由原本「趨熱」的黃紅燈轉弱，卻也是唯一還亮著綠燈的指標；其餘指標都亮起警示性的「趨弱」黃藍燈，尤其製造業銷售量指數、製造業營業氣候測驗點更已墜至「低迷」藍燈，反映生產面、貿易面及消費面均顯疲態。

若再觀察研判景氣趨勢重要依據的領先及同時指標，領先指標已經連續六個月下滑，累計跌幅為2.34%；同時指標更是連11跌，累計跌幅達2.74%，雙雙跌破長期趨勢平均值100。

觀察12月各項數據，台股遲遲無法收復萬點大關，相較於上年同月的高點，股價指數年減9%；代表活期性資金的貨幣總計數M1B年增率5.69%雖仍向上攀升，卻未跨過加分門檻。

另一方面，工業生產指數年減1.22%，按新台幣計算的海關出口值也轉為負成長，非農就業人數年增率則疲弱依舊。據此估計，上述五項指標均仍維持黃藍燈，雖然不致扣分，但已透露景氣擴張欲振乏力的窘境。

此外，反映業者信心的製造業營業氣候測驗點，雖然12月數值止跌回升，但成長幅度極其有限，將會亮出連續第三顆藍燈。

值得注意的是，雖然零售、餐飲業營業額創下歷年同月新高，但受到智慧手機成長放緩、記憶體價格下跌等利空因素影響，批發業營業額衰退4.1%，以致併計的批發、零售及餐飲業營業額由紅翻黑，此次恐怕也將墜至藍燈，為綜合判斷分數減少1分。

但在一片悲觀氛圍中，還是有些可堪欣慰的訊息，機械及電機設備進口值年增約10%，可望作為後續支撐投資與經濟成長的動能，此次也能重新點亮黃紅燈，為綜合判斷分數增加1分。

圖為國發會主委陳美伶。 聯合報系資料照
圖為國發會主委陳美伶。 聯合報系資料照
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景氣燈號餐飲業製造業
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