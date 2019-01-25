影／淘汰二行程機車搭乘公共運輸 補助金雙倍送

2019-01-25 16:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



為加速二行程機車淘汰與鼓勵使用公共運輸，交通部、環保署、公路總局結合四大電子票證公司悠遊卡、一卡通、愛金卡及遠鑫（HappyCash），共同合作推出淘汰二行程機車「大眾運輸消費金補助專案」。

交通部表示，該專案申請日期自今年1月1日始至12月31日止，中央除交通部與環保署外，還有台北市、新北市、基隆市、新竹市、苗栗縣及台東縣等六個縣市政府參與，凡是申請今年淘汰二行程機車且車籍登記在這六個縣市的車主選擇參與本專案，本專案每位民眾總補助金含環保署500元、交通部500元及地方政府加碼金。

民眾僅需提供一張電子票證，並由各地方環保局登載完成，持該卡搭乘公車、客運、計程車、臺鐵、捷運、高鐵、高雄捷運環狀輕軌及渡輪等大眾運輸（搭乘期限至2020年6月30日止），消費達滿額即可獲得總補助金。

為讓民眾充分瞭解「大眾運輸消費金補助專案」，交通部公路總局今（25）日於交通部1樓大廳舉辦「淘汰二行程、補助雙倍送」記者會，於現場播放懶人包影片，並由「幸福公鹿（路）」吉祥物為大家介紹補助專案內容，推廣搭乘公共運輸，節能減碳，愛護地球。