新北市節能設備補助 項目一覽看這裡

2019-01-25 14:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



新北市住宅節能家電補助，預計4月開始受理申請，以1、2級能效冷氣機、電冰箱為主要補助項目，冷氣補助每瓩以1,000元為上限，每台不超過3,000元，電冰箱補助則以每公升10元為上限，每台亦不超過3,000元，補助數量估近6萬台。

補助申請可回溯至去年12月7日起，但須保留購買證明文件、設備汰換前後照片、回收證明文件（廢四機回收聯單）、裝機地址證明文件（台電電費單）等，新北市政府計畫俟經濟部1月底核定後，預計於4月初公告於新北市環境保護局官網及低碳生活網。

新北市經發局說明，經濟部於去年3月推動「縣市共推住商節電行動」計畫，原僅以服務業部門設備汰換補助為主，新北市為擴大民眾受益與節電成效，想中央反映擴大至住宅部門，並放寬服務業補助項目。經濟部於去年12月7日修正「縣市共推住商節電行動作業要點」，正式放寬條件，擴大補助住宅部門家電設備。

經發局補充，除家電補助以外，仍持續辦理服務業辦公室及營業場所燈具（T8／T9汰換）、無風管冷氣、能源管理系統（51kw以上）及室內停車場智慧照明汰換補助作業，有汰換需求的業者可向經發局及工務局提出申請。