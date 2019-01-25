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首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

新北市節能設備補助 項目一覽看這裡

2019-01-25 14:05經濟日報 記者林于蘅╱即時報導

新北市住宅節能家電補助，預計4月開始受理申請，以1、2級能效冷氣機、電冰箱為主要補助項目，冷氣補助每瓩以1,000元為上限，每台不超過3,000元，電冰箱補助則以每公升10元為上限，每台亦不超過3,000元，補助數量估近6萬台。

補助申請可回溯至去年12月7日起，但須保留購買證明文件、設備汰換前後照片、回收證明文件（廢四機回收聯單）、裝機地址證明文件（台電電費單）等，新北市政府計畫俟經濟部1月底核定後，預計於4月初公告於新北市環境保護局官網及低碳生活網。

新北市經發局說明，經濟部於去年3月推動「縣市共推住商節電行動」計畫，原僅以服務業部門設備汰換補助為主，新北市為擴大民眾受益與節電成效，想中央反映擴大至住宅部門，並放寬服務業補助項目。經濟部於去年12月7日修正「縣市共推住商節電行動作業要點」，正式放寬條件，擴大補助住宅部門家電設備。

經發局補充，除家電補助以外，仍持續辦理服務業辦公室及營業場所燈具（T8／T9汰換）、無風管冷氣、能源管理系統（51kw以上）及室內停車場智慧照明汰換補助作業，有汰換需求的業者可向經發局及工務局提出申請。

未來配合經濟部核定修正計畫，將陸續開放補助汰換T5燈具、小型能源管理系統（50kw以下），預計4月初公告受理。

資料來源：新北市政府經濟發展局
資料來源：新北市政府經濟發展局
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