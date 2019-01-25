專案勞檢今年增加四倍 這三大行業請小心

2019-01-25 12:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動部今年調整勞檢政策，不但30人以下企業以訪視取代直接勞檢，往年專案檢查每年約1,500-2,000場次，今年專案檢查將大幅增加到8,000場次，勞動部職業安全衛生署長鄒子廉表示，今年希望把重要放在攸關民眾公共安全或勞工較易過勞等重點工作，2月底完成行業別篩選，3月啟動檢查。

據了解，今年專案檢查將鎖定涉及公共安全，且預防工作負荷等行業，也就是三高行業（高違規、高工時及高風險）共約20個行業。