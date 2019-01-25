勞檢政策抓大放小 30人以下企業訪視取代勞檢

2019-01-25 12:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



勞動部公布的2019年勞動條件落實法遵實施計畫，明確指出今年對小企業以法遵訪視替代直接勞檢。示意圖／ingimage授權 分享 facebook

選舉大敗效應，勞檢抓大放小？一例一休修法後連續兩年衝高勞檢量後，勞動部日前公布今年勞動條件法遵計畫，揭露今年勞動條件三大檢查原則。

第一、明定30人以下小（微）型企業將以法遵訪視取代直接勞檢，協助出勤紀錄、工時安排等法令遵守，避免因不了解法令而受罰。

二、加大專案檢查強度，從一年1,500場次增加到8000場次，鎖定涉及公共安全的高違規、高工時及高風險「三高」行業。

三、申訴案件無論規模大小，一律勞檢開罰。

勞動部公布的2019年勞動條件落實法遵實施計畫，明確指出今年對小企業以法遵訪視替代直接勞檢，對30以下小（微）型企業，將指派專人協助企業訪視及體檢，協助企業採取適法可行的安排。

勞動部職業安全衛生署鄒子廉表示，這二年勞檢發現很多小型企業未設專職人資人員，老闆自己也不懂勞基法，處罰並非勞檢主要目的，而是希望事業單位落實法令，因此決定今年調整勞動條件檢查方式，對微型企業進行訪視與輔導，預估訪視2萬場次。

鄒子廉舉例，像自助廳只有二、三個員工，不可能設有人資人員，老闆不懂如何處理出勤紀錄，多數以為休息日、例假日一定是周六、周日，不會排班也不懂加班費如何計算，連員工申訴，老闆也不知為何違法。

目前法令規定沒有出勤紀錄罰9萬元，出勤紀錄未紀錄到分鐘罰2萬元，兩者合計11萬元，「但只是一直處罰，永遠也學不會該怎麼做，意義不大。」

鄒子廉說，政府現在要求政策接地氣，勞動部希望今年先透過訪視人員到場訪視，協助事業單位了解符合法定要求的簡易做法，例如小吃攤或自助廳可以安排簡單的出勤紀錄，教導怎麼達到法令要求。不過如果是申訴檢查，仍然維持立即檢查開罰，不限規模大小。

勞檢分工也做重大調整，中央負責專案檢查，一般檢查、申訴檢查由地方政府執行。此外，勞檢員每人一年200場次KPI也將改變，不再以檢查為唯一KPI，將宣導、法遵訪視及輔導次量也納入，減輕勞檢員負擔。