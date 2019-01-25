勞檢抓大放小 勞團：小企業當場違法不罰嗎？

2019-01-25 12:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳素玲 ╱即時報導



一例一休及勞檢引發民怨，勞動部調整今年勞檢原則，對30人以下企業採訪視，不直接勞檢。勞團表示，中小企業違反勞基法比例較大企業更高，如果勞檢員進行訪視發現違法未開罰，是否涉及凟職？且中央與地方是否做法一致？學者則說，勞基法已經30幾年，小企業根本不懂，以前做法是不教而殺之，今年以訪視協助取代勞檢是務實做法，協助法遵之後呢?應有更具體的配套，讓企業達到要求。

台灣勞工陣線祕書長孫友聯表示，勞動部新的勞檢原則或許想協助小型企業了解法令，但過去多年學生團體調查大學附近茶飲店或小吃店，未投保勞健保、未提撥勞退金、給付加班費等情節嚴重，甚至未達基本時薪，如果勞檢人員訪視時發現企業上述違法狀況，可以不開罰嗎？是否涉及凟職圖利？而中小企業違規率又較大企業嚴重，勞檢員可能無所適從。

此外，中央與地方執法標準是否一致，若兩者不同調，有些企業被罰，有些卻不受罰，爭議更大。

勞動部並調整勞檢分工，中央執行專案勞檢，一般檢查由地方政府執行，孫友聯表示，各縣市勞檢人力相差甚多，有些縣市勞工主管單位屬於社會處以下的科室，以現有勞檢人力與能量，能否達到上述目標，令人質疑。

台大國發所教授辛炳隆則說，勞基法雖然已經30幾年，但小企業還是不懂，調整勞檢政策是對的，之前做法是不教而殺之，很多小企業因為不懂也不知如何做，乾脆不做，對勞工也沒好處。

辛炳隆表示，如果連勞基法規定都搞不清楚，要達到標準更難。勞動部訪視協助後，是否有進一步配套措施，例如簡化現行出勤紀錄形式要求，或是出勤紀錄是否一律保存五年，如果不調整，未來還是很難達到要求。