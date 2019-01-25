12月三大營業氣候測驗點 同步止跌回升

2019-01-25 11:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林于蘅 ╱即時報導



台經院今（25）公布最新景氣動向調查和預期經濟成長率，去年12月三大產業營業氣候測驗點同步止跌回升，但在2019年的經濟成長率為2.12％，較去年11月的預測下修0.08個百分點。

製造業營業氣候測驗點去年11月跌至金融海嘯以來的低點，12月則結束連續四個月下跌的態勢，微幅反彈至85.72點。台經院說明，雖然12月的外銷訂單跌落明顯超出預期，然受惠於歐美年底需求暢旺，帶動資通與視聽產品出口表現，使得製造業廠商對當月景氣看壞程度較上月為低。

服務業方面，受惠於耶誕旺季及跨年連假，帶動出遊聚餐人潮，推升餐旅業對當月景氣看法轉強，12月營業氣候測驗點為91.02點。營建業則受惠於年底公共工程標案集中辦理驗收，加上廠建基礎整地工程的大量投入，拉抬營建業廠商對當月與未來半年景氣看法，12月營業氣候測驗點為94.62點。

但台經院表示，三大產業營業氣候測驗點同步止跌回升，只能說是觸底反彈，不代表景氣轉好。觀察近期國際經濟情勢，各項經濟先行指標持續走弱，顯示全球經濟需求放緩。

根據調查試算後的結果，去年12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步止跌回升，其中製造業與服務業結束先前連續四個月下滑態勢轉為上升，惟成長幅度仍相對有限。

在2019年總體經濟預測方面，台經院預測2019年國內經濟成長率為2.12%，較2018年11月預測微幅下修0.08個百分點。

近期國際預測機構如國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（WB）與IHS Markit所公布之更新數據觀察，鑑於美中貿易協商前景未明、中國經濟放緩、歐洲成長疲軟、英國可能無協議脫歐的多項不確定因素衝擊，IMF下修2019年全球經濟成長率0.2個百分點，WB和IHS Markit皆下修0.1個百分點。