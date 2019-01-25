今年景氣「悲觀」 台經院下修國內經濟成長至2.12%

2019-01-25 10:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



台經院今（25）日公布最新2019年國內總體經濟成長率為2.12%，較2018年11月的預測微幅下修了0.08個百分點。但，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，雖然各預測機構對今年的經濟成長率多不樂觀，但今年也不是最悲觀的一年，只是最近的壞消息比較多，導致悲觀的氣氛比較濃。

至於下修國內總體經濟成長率的原因，孫明德表示，主要是因為「出口表現不佳」。

孫明德指出，經濟成長率預測最悲觀的一年是發生在2009年，不僅當時國內、外預測機構預測當年的經濟成長率都是負的，但預期的糟，並不是代表最後的成果。

孫明德表示，他非常認同日前經濟部以「外冷內溫」來形容國內當前經濟情勢，再加上近期政府又有一些刺激消費的新措施，台經院預估，內需市場應該是可以撐住的。

但，根據台經院的最新觀察發現，國際經濟情勢，各項經濟先行指標持續走弱，顯示全球經濟需求放緩。在國內方面，儘管進出口表現不如預期，但受惠於歐美年底需求暢旺，帶動資通與視聽產品出口表現，使得製造業廠商對當月景氣看壞程度較上月為低。不過國際政經情勢紛擾不明，廠商對未來半年景氣看法仍不樂觀。

服務業方面則受惠於耶誕旺季及跨年連假，帶動出遊聚餐人潮，推升餐旅業對當月景氣看法轉強。營建業方面，受惠於年底公共工程標案集中辦理驗收，加上廠建基礎整地工程的大量投入，拉抬營建業廠商對當月與未來半年景氣看法。

根據台經院的調查結果顯示，經過模型試算後，12月製造業、服務業與營建業營業氣候測驗點同步止跌回升，其中製造業與服務業結束先前連續四個月下滑態勢轉為上升，只是成長幅度仍相對有限。

在2019年總體經濟預測方面，台經院預測2019年國內經濟成長率為2.12%，較2018年11月預測的2.20%微幅下修0.08個百分點。