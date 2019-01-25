今年經濟成長 台經院下修至2.12％

2019-01-25 10:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



台灣經濟研究院公布今年經濟成長率預測，較前次（去年11月）下修0.08個百分點至2.12%。聯合報系資料照 分享 facebook

台灣經濟研究院今（25）日公布今年經濟成長率預測，較前次（去年11月）下修0.08個百分點至2.12%。此外，去年12月三大產業營業氣候測驗點同步止跌回升，暫時穩住近期既急且深的跌勢，但成長幅度有限。

製造業營業氣候測驗點去年11月跌至金融海嘯以來的低點，12月則結束連續四個月下跌的態勢，微幅反彈至85.72點。

台經院指出，觀察近期國際經濟情勢，各項經濟先行指標持續走弱，顯示全球經濟需求放緩。

在國內方面，儘管進出口表現不如預期，但受惠於歐美年底需求暢旺，帶動資通與視聽產品出口表現，使得製造業廠商對當月景氣看壞程度低於上月，然而國際政經情勢紛擾不明，廠商對未來半年景氣看法仍不樂觀。

服務業方面，受惠於耶誕旺季及跨年連假，帶動出遊聚餐人潮，推升餐旅業對當月景氣看法轉強，12月營業氣候測驗點為91.02點。

營建業則受惠於年底公共工程標案集中辦理驗收，加上廠建基礎整地工程的大量投入，拉抬營建業廠商對當月與未來半年景氣看法，12月營業氣候測驗點為94.62點。

台經院指出，近期國際貨幣基金組織（IMF）、世界銀行（WB）與IHS Markit等國際預測機構公布的更新數據觀察，有鑑於美中貿易協商前景未明、中國經濟放緩、歐洲成長疲軟、英國可能無協議脫歐的衝擊，IMF下修2019年全球經濟成長率0.2個百分點，WB和IHS Markit皆下修0.1個百分點。

台經院分析，今年全球經濟景氣表現不如2018年，加上政經情勢紛擾不明，仍有若干不確定因素可能影響實際結果。因此，根據台經院最新預測結果，2019年國內經濟成長率為2.12%，較2018年11月預測下修0.08個百分點。