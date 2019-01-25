台灣經濟自由度優於日韓 擠進全球前十名

2019-01-25 10:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林彥呈 ╱即時報導



圖為高雄港區。圖／台灣港務公司提供 分享 facebook

美國智庫傳統基金會與《華爾街日報》共同發布《2019經濟自由度指數》，台灣在180個經濟體中名列第10，較去年邁進3名，也優於日、韓等國，是自2008年改變評比方式以來獲評最佳成績。

國發會分析，台灣去年初修正勞基法，調整勞動條件，兼顧勞資雙方權益，促使勞動市場彈性提升，我國在「勞動自由」評比項目大幅進步6分，是總體排名提升的最主要原因。此外，在「財產權」、「司法效能」、「政府支出」、「財政健全」、「貨幣自由」、「貿易自由」等方面，表現均較去年進步。

在整體自由度方面，傳統基金會肯定台灣擁有完善的經商法規與市場開放政策，貨物與資金自由流動，並使中小企業蓬勃發展成為台灣經濟發展的骨幹，並有良好的法制架構保障人民財產權。

傳統基金會建議，台灣在推動減少對中國大陸過度依賴的目標時，應進一步提升競爭力與持續開放。國發會則表示，政府去年底積極推動「歡迎台商回台投資行動方案」，從企業需求導向，提供客製化單一窗口服務，整合土地、水電、人力、稅務與資金等具競爭力的政策措施，積極協助台商回台投資。

觀察其他指標，台灣「租稅負擔」因營利事業所得稅稅率由17%提升至20%，退步1.1分；「投資自由」與「金融自由」本次則表現持平。國發會指出，有利鬆綁外人投資的「外國人投資條例」與「華僑回國投資條例」，目前已經送請立法院審議；金管會也持續推動金融法規鬆綁，將有利於我國後續排名提升。

在鬆綁開放政策方面，國發會自2017年10月啟動法規鬆綁工作，從財經相關函釋、行政規則及法規命令等規定做起，排除投資障礙，以推動人民有感的法規鬆綁為目標，迄今已經鬆綁427項不合時宜的法規、函釋，範圍擴及鬆綁企業經營與金融法規、提供多元籌資管道、增進人力運用彈性及提升政府行政效能等。

國發會強調，目前積極推動的「雙語國家」與「新經濟移民政策」，可以培養國民雙語溝通能力並充裕國內人力資本；「智慧政府」透過資料開放、大數據運用及電子化政府，提供更透明、更高品質的公民服務，優化決策品質，均有助於我國經濟發展與國際競爭力提升。

國發會表示，本次經濟自由度的評比結果顯示，台灣在高度經濟自由化方面的努力已獲國際肯定，國發會未來將持續督促各部會推動鬆綁，並每年將相關改革措施彙整提供傳統基金會參考，以利該會於評比時，充分掌握我國各項改革進展及成果。