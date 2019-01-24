節能家電補助擴大 廖全平：業績至少提升二成

2019-01-24 20:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



節能家電補助將擴大至一級能效的家用冷氣、冰箱兩項產品，條件必須「汰舊換新」才能申請補助，可回溯至去年12月7日，通案是最高補助3,000元；台北市電器公會理事長廖全平24日強調，這是有感政策，挹注業界的業績至少提升二至三成。

經濟部長沈榮津24日首次釐清節能家電方案補助標準。他表示，確定節能家電方案補助標準，原則每1kW補助一千元、上限為三千元，並以冷氣、冰箱為主，不包括液晶電視；目前已與地方政府討論，以節能家電透過內需來帶動消費。

但地方可自行加碼，例如新北市日前宣佈加碼到五千元。台北市則決定補助三台冷氣、二台冰箱為上限，每戶最高可補助1.5萬元。

之前許多3C、家電業者透露，補助方案遲未拍板，使消費者有觀望心態，影響春節年前的家電買氣，大吐苦水。對此，沈榮津指出，此次補助方案將回溯到去年12月7日認定，民眾可放心購買家電了。

廖全平表示，經濟部218年至2020年的縣市節能補助方案，包括LED燈具在內，總額共計70多億元，補助對象為風管式商用節能空調，補助方式為舊換新，並且嚴格實施舊換新的舊機回收的查核。

但由於成效不佳，預算消化慢，還有剩下三分之二的餘款，日前廖全平及業界代表跟能源局開會，希望加速消化預算，將補助擴及至一級能效的家用冰箱、冷氣，也建議在舊機回收的四聯單能夠簡化，要求業者確實做到，寄給消費者再向各縣市政府申請補助，將可刺激消費者換購的意願提高。

廖全平說：「此次政府的節能家電補助方案，將可有效帶動家電買氣，預估至少可成長二至三成，尤以一級變頻的冰箱、冷氣都能夠有效達到節能的效益，耗電比傳統的定頻機種省電可達30%至40%。」

相對於經濟部及公會樂觀看待這項補助可帶動內需，但很多家電業者都不以為然，還罵到爆，直指沈榮津宣布的節能家電補助方案，沒有統一辦法，推給地方政府，規定又不一，大喊今年春節家電銷售一定衰退。

3C通路則認為，雖經濟部發出相關節能補助說明，但各縣市補助內容辦法的一致性仍待確認，對節能補助成效將有正面效益。