經濟解析／凍漲無法救經濟 小確幸不如大幸福

2019-01-24 20:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ╱即時報導



經濟部宣布春節期間瓦斯、油價凍漲，日前交通部長林佳龍在臉書宣布，連續假期夜間高速公路免收費將成常態，並擋下國內包裹及國內快捷郵件調漲10至20元的調漲案，20年沒動票價的台鐵也是不動，蔡政府團隊不斷拋出「小確幸」，希望民眾感覺好一點，意圖藉此挽回民心，但多數人真正期望的是經濟好轉的大幸福，迄今完全看不到、感受不到。

蔡英文總統在元旦談話中說，「從今天（1月1日）開始，勞工的基本薪資就要調整為2萬3,100元，打工族的時薪也來到150元。我們連續三年都調整我們的基本工資，年輕人低薪的代名詞22K，我們也正式向它告別」。乍聽之下似是一項政績，但若把物價上漲的幅度計算進去，民眾還是無感。

在國際經濟未明顯好轉下，以外貿出口為導向的台灣，自然會受到衝擊，執政當局也了解這個情況，卻一直拿不出具體有效的救經濟策略，只是不斷的在該由市場機制反映實際價格的油價、票價上，以政治力直接干預，要求凍漲，扭曲市場機制，這種施小惠於民的方式，依然改變不了整體經濟不佳的困境。

一般民眾對於物價上漲之所以相當敏感，主因就是在於整體經濟不好，薪資上漲幅度有限，市井小民薪資微幅增加的速度，永遠都追趕不上物價上漲的幅度，所以只要一碗滷肉飯、一杯飲料、一個麵包漲了5元，民眾就感覺生活負擔加重，以近日雞蛋缺貨價格飛騰來說，一般店家和消費大眾的感受就極為深刻。

因此，政府要做的事情應該是想辦法、提出好策略來振興經濟，而非一再凍漲，以去年九合一大選執政黨慘敗的結果來看，就是因為國內經濟實在太糟了，引發民眾集體不滿，選後各縣市首長都強調要拚經濟、顧人民「八肚」（肚子），根本不是執政黨一再強調是輸在「假消息」上，所以要挽回民心，還是為廣大民眾創造經濟好轉的大幸福比較實際有效吧。