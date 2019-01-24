親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

首例陸客帶火腿腸遭罰20萬拒繳 3小時內遣返

影／過年油氣確定不漲 2/10恢復公式

2019-01-24 18:55經濟日報 記者邱惠恩╱即時報導

經濟部長沈榮津24日表示，自1月27日開始，過年期間油價、天然氣、桶裝瓦斯皆凍漲，國際油價若跌，依公式跌，若漲便會凍漲，以利穩定春節物價。2月10日恢復公式計算。

國際油價經濟部物價
【限時】春節出遊、賞名畫！免費送你去《俄羅斯普希金特展》→

相關新聞

2019離岸風電躉購費率將拍板 台大醫破解3個關鍵數字

2019-01-24 20:19

戴謙談續任：只要對台灣有貢獻我無怨無悔

2019-01-24 20:03

新北節能補助5,000元沒了！各縣市統一為3,000元

2019-01-24 19:51

太陽能市況本週平穩 農曆年後供需不明朗

2019-01-24 19:05

原能會：核二廠未來若延役 將配合修法

2019-01-24 18:34

歐盟個資法重罰Google 是否衝擊涉歐台企？

2019-01-24 16:12

安心過年！ 沈榮津：春節油價「只跌不漲」

2019-01-24 15:15

國內離岸風電供應鏈：外商怎會不收「學費」

2019-01-24 14:42

離岸風電費率 經濟部：5.8~5.1元間

2019-01-24 14:42

蘇建榮首度表態 反對產創研發投抵加碼　　　

2019-01-24 14:27

韓國瑜推高雄幣 童子賢：幣種勿過多消費者易混淆

2019-01-24 13:47

從花蓮鄉下囝仔到身價百億ATT董座 戴春發的地攤發跡之路

2019-01-24 13:36

2019年才剛開始 謝金河：史上最悲觀經濟預測

2019-01-24 12:06

新能源政策月底公布 經部盤點15版本草案

2019-01-24 11:05

高齡化社會的第一個投資契機 你抓到了嗎？

2019-01-24 10:34

Google違反GDPR遭重罰 會影響我國企業嗎？

2019-01-24 10:13

新能源政策遲不公布 經部次長：不能提早交考卷

2019-01-24 10:01

禁購陸資通產品 政院3月開清單

2019-01-24 00:35

台電、中油：會遵守政府資通產品採購政策

2019-01-24 00:34

不景氣！製造業生產跟著翻黑

2019-01-24 00:24
看更多

熱門文章

嚴凱泰女兒的信：有天我會拿到駕照，開你的車去看你

2019-01-25 20:23

勞保破產年限提早1年 2026年恐入不敷出

2019-01-25 16:08

金店面租況慘！新北一級商圈最貴店租全腰斬

2019-01-25 09:26

《一路上有您》追思音樂會 懷念嚴凱泰

2019-01-25 18:04

嚴凱泰追思音樂會 嚴陳莉蓮在高階主管陪同下進入會場

2019-01-25 14:12

嚴凱泰音樂會最後 嚴陳莉蓮帶領決策委員一同上台致意

2019-01-25 20:03

你我最深的恐懼 勞保提前破產恐成核彈級危機

2019-01-25 19:03

嚴凱泰追思會以好友身分上台 朱立倫：一生最好的朋友

2019-01-25 17:18

最受歡迎的MIT產品 從手機變成硬碟

2019-01-25 05:54

嚴凱泰追思會政商名流雲集 馬吳朱侯都到場

2019-01-25 14:42

追憶嚴凱泰 裕隆今日舉辦《一路上有您》音樂會

2019-01-25 09:52

嚴凱泰追思音樂會 好友齊聚緬懷

2019-01-25 12:05

Google去台南買綠電 王惠美：我沒有不支持綠能

2019-01-25 12:47

鴻海啟動AI人才招募計劃 工程碩士起薪45K

2019-01-25 12:25

產業界看風電費率：2.5元都能做了 更何況5.1元

2019-01-25 21:36

台灣經濟自由度優於日韓 擠進全球前十名

2019-01-25 10:09

KPMG尾牙席開215桌 歷年最多

2019-01-25 22:05

CIP參訪世紀鋼挺風電 法人：沃旭如撤出將更有利世紀鋼

2019-01-25 11:46

晉華要求移出美國出口管制清單 否認危害美國家安全

2019-01-25 17:03

失能照護、美元 2018最夯保單

2019-01-25 13:49

今年商用不動產 B辦看漲、大型商場搶著蓋

2019-01-25 09:54

世紀鋼衝刺離岸風電 有信心不受新費率影響

2019-01-25 15:25

虛報扶養漏稅 將連補帶罰

2019-01-25 03:05

緯創尾牙 3焦點吸睛

2019-01-25 13:46

新北市節能設備補助 項目一覽看這裡

2019-01-25 14:05

緯創尾牙有「乖乖」 英雄聯盟現身

2019-01-25 18:48

勞保恐提前1年破產 許銘春提2大保證

2019-01-25 17:02

裕隆集團 今辦音樂會追思嚴凱泰

2019-01-25 13:46

高雄幣來了 歐洲地方貨幣概念可借鏡

2019-01-25 18:40

創業心法／終身學習為成功奠基

2019-01-25 03:23

純網銀開辦外匯 免實習

2019-01-25 02:58

經濟解析／離岸風電「以量換價」解僵局 各方皆受惠

2019-01-25 21:46

名家觀點／壽險降匯率風險 人助也要自助

2019-01-25 02:31

元大人壽轉盈 五年首見

2019-01-25 02:58

上海台商26日組團前進高雄看房 報名三天額滿

2019-01-25 16:40

水湳智慧城買氣熱 創健「Moon Park」20日賣三成

2019-01-25 09:15

行動交易機LINE Pay mini亮相 每筆消費3％點數回饋

2019-01-25 11:40

沃旭退場後誰接手 CIP、達德、上緯都有機會

2019-01-25 21:36

風電躉購費率下週出爐 經長：公開接受檢驗

2019-01-25 17:00

勞檢抓大放小 勞團：小企業當場違法不罰嗎？

2019-01-25 12:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top