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美中貿易戰升溫 貿協：台商都有心理準備

2018-07-12 11:28中央社 台北12日電

美中貿易戰升溫，貿協副秘書長林芳苗12日表示，美中貿易情勢變化不斷，現在難以判斷...
美中貿易戰升溫，貿協副秘書長林芳苗12日表示，美中貿易情勢變化不斷，現在難以判斷影響，但台商也都有心理準備。歐新社
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美國宣布將額外對價值2000億美元中國商品加徵關稅，美中貿易戰升溫，貿協副秘書長林芳苗今天表示，美中貿易情勢變化不斷，現在難以判斷影響，但台商也都有心理準備。

林芳苗說，美中貿易戰持續進行，雙方會進一步協商，對產業影響還需要近一步觀察，現在「很難下定論」；她也說，台商等各方都相當注意此議題，無論大廠商或中小企業，若在會受影響的相關產業鏈中，「現在自己也都有心理準備」。

中國大陸（含香港）是台灣去年第一大出口市場，占整體出口比重41%，林芳苗說，雖然各國都認為不要過度依賴中國市場，但不代表要把中國市場「做小」，「而是要擴大對其他國家出口、把出口額變大，分散市場」。

林芳苗舉例，像在新南向國家與中東等重點發展市場，中華民國對外貿易發展協會都設有辦事處，蒐集當地即時資訊，協助廠商掌握最新市場變化，也隨時調整出口拓銷活動方向，協助廠商多元拓銷。

美中貿易摩擦對大陸台商影響未知，但由於中國大陸仍為台灣重要出口市場，貿協今年舉辦10多項相關活動，包括參加在中國舉辦的重要國際展覽，今天也在世貿一館舉辦「中國大陸市場通路觀測成果發表列車」，分享中國市場現況，並安排100多場洽談會。

林芳苗指出，中國自2016年邁入「十三五規劃」階段，2020年家庭年均收入估將提高至9萬人民幣左右，達到中等偏上收入國家水準，人民消費型態也可望隨之改變，對中高端產品需求將顯著提升。

因此，貿協也針對具發展潛力且台灣廠商具優勢的智慧製造、綠色環保、醫療保健、婦幼親子等相關產業舉辦3場「市場通路觀測成果發表列車」，協助台灣廠商深入瞭解具消費潛力的中國二線、三線新興都市現況。

台商貿易戰

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