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龔明鑫：今年是台灣自駕車元年 2020開放場域測試

2018-07-12 10:31經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

經濟部次長龔明鑫今（12）日指出，今年可以說是台灣自駕車技術推展元年，經濟部已結合國內20家以上業者推動三個旗艦隊，包括：自駕電動小巴（8人座）、自駕商用物流車（如郵局或快遞用車），以及電動自駕中巴（20人座），預計2020年可於開放場域進行SAE Level 4測試（特定道路與環境下進行全自動駕駛運行）。

龔明鑫於今（12）日舉辦的「台灣車輛國際論壇」(TAIFE)中進一步指出，其中電動自駕中巴將於今年11月10日~12月29日台中花博展示國產感知次系統核心應用於接駁系統，而因應無人載具興起及國際發展趨勢，為期替國內產學研界打造創新實驗友善法規環境，經濟部積極推動的「無人載具科技創新實驗條例」草案已獲得行政院院會通過，並函送立法院審議。

龔明鑫表示，「無人載具科技創新實驗條例」這法案援引監理沙盒（Regulatory Sandbox）精神，排除法規障礙並建立友善法規環境與兼顧安全性的創新實驗場域，將賦予產學研各界於實際場域進行無人載具科技、服務及營運模式的創新實驗時，能夠於特定範圍及條件下，透過法律暫行排除相關監理規範之適用，藉此彈性空間鼓勵產學研各界投入無人載具科技之研究發展與創新應用，以促進產業技術及創新服務發展，並奠定我國發展無人載具創新科技產業的厚實基礎。

經濟部指出，自1980年代，第一輛能真正自動駕駛的汽車出現，全球汽車產業便對無人自動駕駛領域產生極大興趣，至少有九大領域，超過60家的業者，競相挹注相當的資源，持續不間斷地提升相關技術，就是因為看好10兆美元商機的無人車革命。

由經濟部推動成立的台灣車輛研發聯盟（TARC），今（12）日舉辦「台灣車輛國際論壇」（TAIFE），特以「自動駕駛電動車」為主題，邀集國內外產業、學界等先進，針對自動駕駛電動車國際趨勢、產業焦點進行剖析，協助國內產業強化鏈結國際供應鏈，並針對三大主軸，包括：自駕車與運行場域、車聯網與智慧交通、電動化系統與零組件等3大議題進行意見交流。

自動駕駛經濟部龔明鑫

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