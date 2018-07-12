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全台所得地圖大曝光！ 台北大安區慘遭新竹打趴

2018-07-12 10:54聯合新聞網 綜合報導

「年輕、多金」的城市是什麼樣子？「台灣所得地圖」告訴你！圖擷自見域 Citile...
「年輕、多金」的城市是什麼樣子？「台灣所得地圖」告訴你！圖擷自見域 Citilens臉書粉絲專頁
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過去一般認為住在台北市大安區的居民應該都屬富裕族群，因為這裡是精華地段，而且房價貴，居民的年所得普遍也都很高，然而財政部近日公布「2016年度綜所稅申報核定資料」，數據顯示新竹竹北居民的年所得比天龍國還厲害。

「見域 Citilens」臉書粉絲專頁分享了一張台灣所得地圖，只見新竹竹北地區有許多大片的黑色色塊，再來則是紫色和紅色分布在周圍，而藍色的區塊也不在少數，這是由居民的年所得中位數做出來的篩選，不難看出竹北地區的高所得分布範圍廣也較平均。

舉例來說，黃色是指年度綜合所得50~70萬元，橘色為年度綜合所得70~90萬元，紅色為年度綜合所得90~110萬元，紫色為年度綜合所得110~130萬元，藍色為年度綜合所得130~150萬元，黑色則是年度綜合所得150萬元以上。

「見域 Citilens」粉專指出，新竹市東區、新竹縣竹北市都有大面積的黑色區塊，新竹市關新里更是達到平均292萬元、中位數243萬元，堪稱是全台第一「好野人」里。

事實上，去年2017年底的財政部統計資料即顯示，新竹市東區關新里民所得收入逐年攀升，前年（2015年）申報所得總額中位數全台第一，高達242.5萬，而2015年全台所得總額中位數排名前14名也都全被新竹包辦，竹北地區就占了八個里。

有網友看到這項數據分析就笑說，沒想到台北大安區竟然會被打趴，台北根本不應該被叫做天龍國，還有人表示，「難怪一直覺得關新里是全新竹最具台北感的地方」、「終於知道為什麼物價都那麼高了，學生表示荷包傷不起啊…」

也有人指出，這個是有納稅的所得資料，大安區應該有一堆不用繳稅的有錢人，根本不會出現在這個統計裡，此外，有網友認為，從這數據分布也看得出來其實大安區都是僅靠一些超高金字塔端的有錢人在拉抬平均所得，真正的窮人很多。

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新聞辭典》所得中位數

財政部每年公布資料，比較全台鄉鎮村里的「所得中位數」。

中位數是相對的概念，先排序各村里成員的所得，取中間數，再進行全國各村里的排名，得出的結果，即可看出相對富有和貧窮的村里；之所以不採所得平均數，主要考量易受所得資料中極富或極貧的數值影響。

綜所稅

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