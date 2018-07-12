央行盯貿易戰 貨幣政策備戰

2018-07-12 00:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱台北報導



中央銀行。 路透 分享 facebook

美中貿易大戰延燒，美國宣布將對價值2,000億美元（折合新台幣逾6兆元）的大陸商品加徵10%關稅，最快8月底生效；對此，中央銀行官員昨（11）日回應，假設美中貿易大戰走到最壞的地步，衝擊到台灣實質經濟、產出缺口擴大，我國貨幣政策將會視情況進行調整。暗示必要時，央行可能擴大寬鬆貨幣或降息，以扶植經濟成長。

央行官員說，初步查閱，清單裡並不包含手機終端產品，但也坦言對台灣經濟的衝擊，比先前的500億美元清單略大，不過整體而言「還好」。

官員並強調，內部正密切關注此事發展，因為一旦演變成各國都用關稅相互抵制，進而導致全球經濟貿易活動減少、貿易量下降，就可能衝擊我國下半年的經濟成長表現，因台灣經濟成長動能相當倚賴外需。

美國10日再度宣布將對另外2,000億美元中國商品加徵進口關稅，並可能會在8月30日徵求公眾意見結束後生效，商品清單包括服裝、電視零件和冰箱等消費品以及其他高科技產品，但不包括手機等一些備受關注的產品。

央行官員指出，按照過去經驗，正式生效需經四、五個月時間，但若加速通過，也不排除有提前至8月底適用的可能。

央行初步檢視，目前這2,000億美元、6,000多項產品清單裡，並未包括手機終端產品，雖然納入部分機械零組件，但台廠是否會受到衝擊，還是發生轉單效應，仍有待評估。