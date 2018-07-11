民生社區富錦街晚間停電 台電：變電箱故障已搶修

2018-07-11 22:49 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



台北市民生社區富錦街今晚傳出斷電，正值晚上八點時，民眾反映非常不便。對此，台電表示，是因為變電箱故障引起，共有24戶受到影響，已搶修復電。

台電指出，台北市新中街43號(富錦街440號)等處24戶，已於9點49分全部復電。至於斷電原因，初步研判是因為當地變電箱故障。

台電表示，通常變電箱如果故障，影響範圍在幾十戶到數百戶都有，要看當時負載情況。

不過，當地住戶表示，今天氣溫又沒有這麼高溫，「怎麼會又故障？」而且正值晚上八點，實在很不方便。