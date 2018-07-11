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美中貿易戰升溫 工商團體：心理衝擊大於實質

2018-07-11 21:40中央社 台北11日電

中華民國全國商業總會理事長賴正鎰。 聯合報系資料照片／記者宋健生攝影
中華民國全國商業總會理事長賴正鎰。 聯合報系資料照片／記者宋健生攝影
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美國貿易代表署公布對中國2000億美元輸美商品課徵10%關稅清單，工商團體說，貿易戰擴大對企業實質衝擊不大，但恐對企業造成心理衝擊，擔憂貿易戰持續延燒恐將波及台灣企業。

根據美國貿易代表署（USTR）公布的清單，課徵10%關稅項目包括金屬製品、紡織品、化學品、動植物產品與礦產品等，但並未將手機與筆電納入清單。

台灣的手機與筆電相關產業，大多是到中國設廠生產再輸出至美國，這次清單並未將手機與筆電列入清單，全國商業總會理事長賴正鎰研判，新的課稅清單對台灣影響不大；全國工業總會副秘書長馮鋕瓏則認為，對電子業多少還是會造成衝擊，差別在於程度大小。

賴正鎰表示，從美中雙方態度來看，這場貿易戰目前還看不到止戰的跡象，而這樣的氛圍恐將對企業形成心理衝擊，擔心下一波貿易戰不知何時會發生，會不會燒到台灣相關產業。

賴正鎰指出，台灣目前有40%的貿易銷往中國，其中又有35%是台商在中國設廠製造後再輸出至美國，為降低美中貿易對台灣的衝擊，企業或許可考慮將部分在中國的生產基地移往沒有貿易懲罰的地區，例如東南亞，或是直接到美國設廠生產，避免被貿易戰波及。

馮鋕瓏表示，最新一波的貿易清單雖未將手機與筆電列入課徵關稅清單，但預估仍會影響電子相關產業，差別在於影響層面多大，是否在台灣可接受範圍內；工總目前正在盤點統計，台灣在中國生產並輸出到美國生產規模與品項，再進一步研議對策，降低美中貿易摩擦對台資企業的影響。

貿易戰筆電

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