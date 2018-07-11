中經院董事長胡勝正辭世 黃志芳：萬分難過、國家損失

2018-07-11 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 高詩琴 ╱即時報導



中華經濟研究院董事長、中央研究院院士胡勝正10日因病逝世，經濟部表示哀悼。外貿協會董事長黃志芳今天也表示，胡勝正是他非常敬重的財經前輩，對於財經議題有精準到位的看法，「他的辭世，是國家社會的重大損失」。

胡勝正10日傍晚病逝台大醫院，享壽78歲。胡勝正生於台灣省宜蘭縣，1970年獲得美國羅徹斯特經濟學博士學位，為享譽國內外的經濟學者。1996年台海危機時，胡勝正放棄美國教職回台，2000年當選中研院院士。他曾任政務委員、經建會主任委員、金管會主任委員、中央銀行常務理事等重要職務。

去年十二月初，貿協與中經院舉行「簽署合作MOU儀式」記者會，當時胡勝正儘管坐在輪椅上、戴上協助呼吸儀器，仍親自出席記者會。對於黃志芳主力推動的新南向政策，胡勝正表示支持，但也表示希望台灣不僅是新南向，更能放眼全球。

黃志芳今天受訪時說，「萬分的難過，胡勝正董事長真的是一個典範」。政黨輪替前，胡勝正在台灣公共議題協會擔任理事長，他擔任顧問，兩人一起工作一段期間。最令他感動的事，去年的記者會，他還親自到場給貿協加油打氣。

黃志芳說，胡勝正的經濟學功力非常深厚。現在很多財經議題已經政治化，但胡勝正對重大議題的看法，不會受到民粹或是世俗的影響，「心無掛礙地，對財經問題看法非常精準到位」。