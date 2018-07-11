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中經院董事長胡勝正辭世 黃志芳：萬分難過、國家損失

2018-07-11 19:37聯合報 記者高詩琴╱即時報導

中華經濟研究院董事長、中央研究院院士胡勝正10日因病逝世，經濟部表示哀悼。外貿協會董事長黃志芳今天也表示，胡勝正是他非常敬重的財經前輩，對於財經議題有精準到位的看法，「他的辭世，是國家社會的重大損失」。

胡勝正10日傍晚病逝台大醫院，享壽78歲。胡勝正生於台灣省宜蘭縣，1970年獲得美國羅徹斯特經濟學博士學位，為享譽國內外的經濟學者。1996年台海危機時，胡勝正放棄美國教職回台，2000年當選中研院院士。他曾任政務委員、經建會主任委員、金管會主任委員、中央銀行常務理事等重要職務。

去年十二月初，貿協與中經院舉行「簽署合作MOU儀式」記者會，當時胡勝正儘管坐在輪椅上、戴上協助呼吸儀器，仍親自出席記者會。對於黃志芳主力推動的新南向政策，胡勝正表示支持，但也表示希望台灣不僅是新南向，更能放眼全球。

黃志芳今天受訪時說，「萬分的難過，胡勝正董事長真的是一個典範」。政黨輪替前，胡勝正在台灣公共議題協會擔任理事長，他擔任顧問，兩人一起工作一段期間。最令他感動的事，去年的記者會，他還親自到場給貿協加油打氣。

黃志芳說，胡勝正的經濟學功力非常深厚。現在很多財經議題已經政治化，但胡勝正對重大議題的看法，不會受到民粹或是世俗的影響，「心無掛礙地，對財經問題看法非常精準到位」。

經濟部表示，胡勝正學術成就卓越，對於國家有重要貢獻。經濟部轉達總統指示，十日已責成中經院協助家屬處理治喪事宜，將全力協助。胡勝正擔任中經院董事長任內，為均衡南北發展及促進南部產業經濟轉型升級，特成立南部分院

中經院董事長胡勝正（右五）去年12月時曾親自出席貿協與中經院簽署合作MOU記者會...
中經院董事長胡勝正（右五）去年12月時曾親自出席貿協與中經院簽署合作MOU記者會，身邊為貿協董事長黃志芳。記者高詩琴/攝影
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中經院董事長胡勝正（右）去年12月時曾親自出席貿協與中經院簽署合作MOU記者會，...
中經院董事長胡勝正（右）去年12月時曾親自出席貿協與中經院簽署合作MOU記者會，左為貿協董事長黃志芳。記者高詩琴/攝影
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黃志芳經濟部新南向政策

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