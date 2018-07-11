美第三波對陸課稅清單 驚見晶圓、機械產品入列

2018-07-11 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 江睿智 ╱即時報導



經濟部次長王美花。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 美國貿易代表署（USTR）公布將對中國高達2000億美元課徵10%關稅清單，包括晶圓、機械器具產品、自行車、紡織等項目；經濟部次長王美花今（11）日表示，初步判斷對我產業尚無直接、明顯影響。

這次清單包括動、植物產品、礦產品、化學品、紡織品、金屬製品等，涵蓋農業及工業產品，清單長達近200頁。王美花指出，台商在中國生產製造，再銷往美國產品，以筆電、手機等產品為主，這次沒有納入課稅清單，初步評估對台影響有限，但要注意後續連鎖反應。

美國USTR對中國大陸啟動301條款，先是對340億美元、818項中國產品課徵25%關稅；後瞄準「中國製造2025」價值160億美元的相關商品，課徵25%關稅；最新第三波則是在美東時間10日啟動程序，預計針對高達2000億美元的商品，課徵10%關稅；中國已揚言將提出反制措施。

美方提出第三波加徵關稅清單，包括晶圓、機械器具及零組件、自行車、紡織等項目。王美花分析，台廠晶圓製造並外銷美國，主要集中在台灣，台積電南京廠生產晶圓是供應中國內需，應是沒有影響。

王美花表示，紡織品部分，我主要出口原料到中國大陸生產、製造，再從中國外銷；腳踏車部分，台廠是在台灣生產高階腳踏車外銷，但也在中國大陸生產低階腳踏車，部分供應中國內需，部分外銷。她表示，相關紡織業者及自行車業者亦有心理準備，也在思考全球布局策略，第三波清單加徵10%關稅，是否移產線或是接受課稅，業者將會有所因應。