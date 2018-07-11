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中美貿易戰延燒 學者憂恐導致台經濟「內冷外也冷」

2018-07-11 18:53中央社 台北11日電

中美貿易戰持續開打，學者認為，美對中新的課徵關稅商品，雖對台灣影響不大，但可能導...
中美貿易戰持續開打，學者認為，美對中新的課徵關稅商品，雖對台灣影響不大，但可能導致台灣經濟變成「內冷外也冷」。 路透資料照片
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中美貿易戰持續開打，學者認為，美對中新的課徵關稅商品，雖對台灣影響不大，但可能導致台灣經濟變成「內冷外也冷」，政府單位應趕快找廠商討論因應措施，找出最佳解決辦法。

美國貿易代表署（USTR）對中國大陸啟動301條款，先是對340億美元的中國產品課徵25%關稅；後瞄準「中國製造2025」價值160億美元的相關商品，課徵25%關稅；最新第三波則是在美東時間10日啟動程序，預計針對高達2000億美元的商品，課徵10%關稅。

這次清單包括動物產品、植物產品、礦產品、化學品、紡織品、金屬製品等多項商品，清單長達近200頁。

中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊今天向中央社記者說，這次新一波貿易戰受影響的大部分是魚類、菸草、手套等民生相關產品，資通訊產品比較少，對美國來說波及不大，但對中國來說傷害就相對嚴重。

劉孟俊指出，中國出口大量消費性產品到美國，這些取代性高的商品，多半要靠價格優勢吸引消費者，原本低價商品利潤本來就不高，這次美國又課徵10%關稅，要自行吸收成本難度高，只能轉嫁到商品價格上，少了價格競爭力，中國製的消費性商品，就容易被其他國家的類似商品取代，反而讓像是東南亞、拉丁美洲的商品因此獲益。

劉孟俊說，台灣主要以資通訊電子零組件為主，這次貿易戰衝擊應該不會很大，不過，該擔心的還是氣氛問題，現在全球經濟仍在復甦當中，中美貿易戰持續延燒，會變成不確定因素，降低廠商投資意願，導致復甦力道受到壓抑，台灣很難不受到波及。

台大經濟系教授陳添枝則認為，貿易戰開打期間，其實雙方已經談判很久，代表中國有一定的讓步，但最終讓步的內容無法滿足美國期盼，才導致貿易戰一波未平一波又起，現在要中國讓步難度更大，會被看成對美國示弱，因此，中國可能會有相對應的報復手段。

他強調，雖然目前看起來，貿易戰對中國傷害比較大，但美國一樣會受波及，包括台灣等其他世界各國也都不可能置身事外。

陳添枝說，從這次清單來看，項目牽涉範圍非常廣，全世界分工非常精細，台灣廠商有可能間接受到波及，不可掉以輕心，政府單位不能一句「影響有限」就結束，要好好做功課，趁現在報復政策還沒有實施，趕快針對各項產品分析，並找相關廠商討論因應措施，聽聽他們的意見，找出最佳解決辦法。

劉孟俊指出，台灣產業現在是內需比較弱，要靠外需維持經濟動能，中美貿易戰可能會導致台灣變成「內冷外也冷」。以他的觀察來看，中國可能會開始思考如何運用內需消費帶動經濟成長，這就是台灣很好的機會，企業可以趁機搶攤進入中國市場，不過，後續還是要視中國實際因應作為而定。

貿易戰關稅

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