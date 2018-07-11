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胡勝正病逝 國發會沉痛緬懷

2018-07-11 18:18經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中經院董事長、經建會（今國發會）前主委胡勝正病逝，國發會為此沉痛緬懷，並列舉胡勝正任職時的施政成果，例如擘劃國家前瞻施政計畫、推動服務業創新轉型，並落實台灣永續的國土規劃，充分展現經建會財經智庫的角色與功能。

國發會指出，胡勝正2004年接任經建會主委，正值美伊戰事結束、東亞SARS疫情初獲控制之時，必須及時穩定經濟、力圖復甦，同時面對中國大陸崛起、產業外移的挑戰，胡勝正認為在台灣經濟轉型的關鍵時刻，發展藍圖與改革方向必須明確，因此最重要的工作，就是要為國家擘劃前瞻的建設藍圖，啟動產業的創新轉型。

在胡勝正主政經建會二年八個月的期間，籌劃召開「台灣經濟永續發展會議」，針對當時國家發展面對的長期性、結構性課題，凝聚全民共識，相關部會並依照結論，規劃推動「2015年經濟發展願景第一階段三年衝刺計畫」，分由產業發展、金融市場、產業人力、公共建設、社會福利等五大面向著手，以落實達成「增加投資台灣」、「創造就業機會」、「拉近城鄉距離」及「縮短貧富差距」四大目標。

為掌握全球龐大經貿商機，也積極規劃推動「自由貿易港區」，順利完成基隆港、高雄港、台北港、台中港及桃園航空等「四海一空」的申設，招商成績斐然。

此外，為加速充實國家軟硬體建設，胡勝正領銜推動「挑戰2008：國家發展重點計畫」與「新十大建設」，同時研擬「國土復育策略方案暨行動計畫」及「國土復育條例」，訂定「加速推動都市更新方案」，落實台灣永續的國土規劃。

國發會表示，胡前主委是國際知名經濟學家，財經學養深厚，廣受朝野各界尊崇，更以待人謙和、勇於任事的長者風範，至今仍受同仁感念與愛戴。對於胡的病逝，國發會表達深切的哀悼，並希望家屬節哀珍重。

國發會疫情願景

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