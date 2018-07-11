96年台海危機 胡勝正辭美教職回台效力

2018-07-11 17:09 中央社 台北11日電



中經院董事長胡勝正病逝，享壽78。聯合報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook 中經院董事長胡勝正學養兼具、為人謙和，最令人感佩的是他熱愛台灣，1996年台海危機時，放棄美國教職束裝回台；擔任政務官也積極任事，不惜跳火坑接下燙手山芋，面對外界的憂慮，他卻只淡淡一句：「為國家做事應感到榮幸。」

中華經濟研究院董事長、中央研究院士胡勝正10日傍晚病逝台大醫院，享壽78歲。中華經濟研究院副院長王健全、台灣經濟研究院院長林建甫等熟識他的人都說，失去他是台灣的損失。

林建甫說，1996年爆發台海危機，胡勝正放棄在美國穩定工作跟生活，毅然決定回到台灣為國效力，令人佩服；他認識的「胡勝正不是想要求官的人，而是真心想要幫助國家社會。」

林建甫舉例，2007年他們在經建會（現為國發會）開會時，胡勝正接到電話得知要接金管會主委，大家都不斷恭喜他，但其實當時正值力霸案引發中華銀擠兌風波，金管會主委位子不好做，大家很擔心他是去跳火坑，但胡勝正卻說，可以為國家做事應感到榮幸，也樂意面對挑戰。

當時跟他共事過的國發會同仁回憶，胡勝正對下屬跟媒體都非常客氣且盡責，不少媒體都稱他為「胡伯伯」，不管多晚打電話給他都會一一回電。他離開國發會歡送會上，幾名記者更集資租了一套包青天戲服，請胡勝正穿上，希望他到金管會主持正義，他也照辦，可說是非常親切的長者。

遠在日內瓦的中華民國常駐世界貿易組織代表團常任代表朱敬一和胡勝正同為中央研究院院士，聞訊同感悲痛。朱敬一對中央社記者說，幾十年來兩人都是找南港研究路上的同一位理髮師、同一位兼職管家，兩家互動良好。

他說，胡勝正是經濟學界的前輩，為人謙和，靈活聰明但不失厚道，「永遠不會背後說人壞話」，古意的個性受到同儕歡迎。

中研院院士管中閔也在臉書貼文悼念說，他回台後原在台大經濟系服務，就是應胡勝正邀轉任中研院經濟研究所，後來胡勝正受時任行政院長張俊雄之邀入閣任政務委員，於是所長出缺，經過半年遴選程序，他成為接任胡勝正的下一任所長。

管中閔說，當年因胡勝正邀請而離開台大，轉任中研院，是他在台學術生涯的一大轉折。這麼多年，胡勝正不論在朝或在野，都一直和所內同仁們保持密切聯繫，也支持大家舉辦的活動。他2009年轉回台大，一個小小的研究中心勞煩胡勝正來擔任諮詢委員，他也樂於幫忙，令人感念。

胡勝正對人非常友善，中經院副院長王健全說，胡勝正早年在美國普渡大學擔任系主任時，2/3左右的研究生都想找他擔任口試委員或指導教授，因為他不管對本國或外國學生都很好，也會提供有建設性意見。

「笑容是胡勝正的招牌」，台經院國際事務處長何振生說，不管談論公事或閒聊，他總是面帶笑容，並專心傾聽別人的意見和想法，不會一板一眼很嚴肅，也不會因對方的學歷、官位而口氣有所不一樣，因此，很多同仁都喜歡找他聊聊。

國發會產業發展處長詹方冠表示，胡勝正擔任經建會（現為國發會）主委時期，就像家裡長輩一樣，對下屬口氣溫和，遇到問題不會嚴厲指責或大小聲，且非常有學者性格，有次要做個實證研究，一般來說，吩咐給同仁處理就好，但他二話不說，直接帶著相關軟體回去自己研究，他很多事情都自己來，而非一昧都推給下屬。

何振生說，胡勝正在擔任台經院國際事務處顧問期間，受限辦公空間較小關係，僅有一個桌子加電腦的狹小位子，且非獨立辦公室，但他並沒有擺起官架子要求改善，反而一點都不在意，每週至少3天會進辦公室；且不管大大小小的活動找胡勝正，得到的答案總是YES，從沒聽到NO過，「責任感很強」。

經濟部也發新聞稿表示，胡勝正擔任中經院董事長任內，為均衡南北發展及促進南部產業經濟轉型升級，特成立該院南部分院，將研究能量擴散至南部地區並培育當地在地之人才，另擔任經濟部產業諮詢委員會委員期間，從宏觀視野提供經濟部寶貴的產業政策建言。