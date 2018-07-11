胡勝正逝世 施俊吉「對他無限的懷念」

2018-07-11 16:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ╱即時報導



中經院董事長胡勝正10日傍晚逝世，行政院副院長施俊吉今天表示，胡勝正是國內經濟學界泰斗，若前任央行總裁彭淮南的金融政策無人可及，胡勝正對國內經濟的貢獻也無人可及，「我對他無限的懷念」。

施俊吉說，胡董事長是國內經濟學界泰斗，他在總體經濟學方面專家，經濟學界輩份最高，對國家許多經濟政策多所貢獻。胡曾擔任過金管會主委，當時正值中華銀行發生擠兌事件之後，其在2007年擔任金管會主委 ，對台灣金融穩定、重建，貢獻許多。

施俊吉表示，胡勝正去世，從蔡總統到胡勝正學生、同輩、後輩都深感哀悼。

施俊吉說，胡勝正對台灣所經歷過的經濟危機，貢獻良多。1997亞洲金融風暴，胡則在2001年左右擔任行政院政務委員，SARS期間也在主持經濟穩定工作，在經濟方面的貢獻無人可及。

談到與胡勝正的共事經過，施俊吉表示，他個人在2006年擔任金管會主委，而當時胡勝正則擔任經建會主委。而他在2007年初卸任金管會主委一職時，繼任者就是胡勝正。

2001年，行政院通過「行政院金融重建基金設置及管理條例」，整頓逾放比過高的銀行。施俊吉說，他在任接管了三家銀行，後續都是由胡勝正接管，是很長的金融重建過程。

施俊吉也說，與胡勝正在中央研究院時也共事過。胡的年紀長他近15歲，做為後輩，許多經濟理念、做人處世方面，都想努力學習。

談到胡的健康狀況，施俊吉說，他最近身體狀況比較不好，一兩個月前仍出席蔡總統召開的經濟顧問會議，只是人比較消瘦，蔡總統也關心其醫療狀況，包括關心其用藥，並請醫療團隊會診，為此，總統盡很大心意。

胡勝正健康惡化是幾年前一次重感冒引發肺炎，之後身體狀況虛弱；胡都有攜帶簡便呼吸醫療器材參加會議，有時發言仍中氣十足；健康惡化是二、三個月前的事，已一個多月沒看到，也很驚訝已經往生，是台灣經濟學界的損失。