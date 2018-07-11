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日經亞洲300強企業 大立光蟬聯第一

2018-07-11 16:19經濟日報 記者易起宇╱即時報導

日本經濟新聞公布今年度的亞洲300強企業，大立光蟬聯榜首，台積電也依舊維持在前十名，台塑和上銀科技則首次挺進前百名。

日經新聞報導，這份排名是根據325家日本以外亞洲地區最大和成長最快企業的最新財報結果，依據的五項指標分別是：企業過去五年的平均營收、淨利、股東權益報酬率（ROE）、淨利率和股東權益比。

這次進入前100名的台灣企業共有10家，包括大立光（1）、台積電（4）、可成（15）、儒鴻（24）、研華（25）、南亞（37）、台塑（41）、豐泰（50）、聯發科（68）和上銀（82）。

日經新聞公布今年度的亞洲300強企業排名，大立光蟬聯榜首。圖/本報系資料照
日經新聞公布今年度的亞洲300強企業排名，大立光蟬聯榜首。圖/本報系資料照
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