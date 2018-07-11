日經亞洲300強企業 大立光蟬聯第一

2018-07-11 16:19 經濟日報 記者 經濟日報 記者 易起宇 ╱即時報導



日本經濟新聞公布今年度的亞洲300強企業，大立光蟬聯榜首，台積電也依舊維持在前十名，台塑和上銀科技則首次挺進前百名。

日經新聞報導，這份排名是根據325家日本以外亞洲地區最大和成長最快企業的最新財報結果，依據的五項指標分別是：企業過去五年的平均營收、淨利、股東權益報酬率（ROE）、淨利率和股東權益比。