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「經濟學家要接地氣、說人話」 胡勝正倡本土化研究

2018-07-11 16:11經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

被譽為「國師」的中經院董事長胡勝正昨（10）日病逝，胡勝正在財經學術領域地位崇高，也曾擔任多項政府要職，畢生育才無數，更認為「經濟學家要接地氣、說人話」，鼓勵學者著力於台灣經濟政策研究。

中經院副院長王健全表示，胡勝正到中經院不久後就生了重病，因此和同仁的互動相對較少，但即便近年身體欠安，胡勝正仍心繫國政，定期參與總統府、央行會議，對我國政策提出許多卓見。

在返台出任中研院經濟所所長之前，胡勝正長年在美國普渡大學任教，王健全正是他育才無數的學生之一。「胡老師人很Nice！」王健全表示，胡勝正樂於幫助學生，當時普渡大學經濟系約有三分之二的研究生，都找上胡勝正擔任指導教授或口試委員，人緣相當好。

王健全回憶，有一次他改寫論文，並請胡勝正協助指教，二個星期後，他收到二頁A4紙滿滿的回饋意見，「很少會有老師這麼認真！」雖然胡勝正行事作風低調謙和，但只要他幫得上忙，一定會盡力協助。

此外，有感於許多國際研究仍與國內政策存有距離，胡勝正擔任中研院經濟所所長時，大力提倡經濟學家應該要接地氣、說人話，除了針對研究員發表國際期刊論文祭出獎勵，另一方面也鼓勵同仁多加著墨台灣經濟政策研究，對於經濟研究本土化功不可沒。

普渡中研院總統府

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