中經院董事長胡勝正辭世 經濟部表達哀悼

2018-07-11 14:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



中經院董事長胡勝正病逝，享壽78。聯合報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook 中華經濟研究院董事長、中央研究院院士胡勝正10日因病逝世，經濟部稍早發布新聞稿致上哀悼之意。

經濟部表示，胡董事長學術成就卓越，對於國家有重要貢獻。多年來持續針對國家經濟發展，提供政府重要的建言。經濟部轉達總統指示，昨日已責成中經院協助家屬處理治喪事宜，經濟部也將全力協助中經院完善處理。

經濟部指出，胡董事長擔任中經院董事長任內，為均衡南北發展及促進南部產業經濟轉型升級，特成立該院南部分院，將研究能量擴散至南部地區並培育當地在地之人才，另擔任經濟部產業諮詢委員會委員期間，亦從宏觀之視野提供經濟部寶貴之產業政策建言。