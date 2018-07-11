美對中再祭懲罰清單 經部：初估對台影響有限

2018-07-11 14:05 中央社 台北11日電



美國貿易代表署公布將對中國高達2000億美元課徵10%關稅清單；經濟部今天表示，由於這次清單仍未納入筆電、手機等產品，初步評估對台影響有限，但要注意後續連鎖反應。

美國貿易代表署（USTR）對中國大陸啟動301條款，先是對340億美元的中國產品課徵25%關稅；後瞄準「中國製造2025」價值160億美元的相關商品，課徵25%關稅；最新第三波則是在美東時間10日啟動程序，預計針對高達2000億美元的商品，課徵10%關稅。

這次清單包括動物產品、植物產品、礦產品、化學品、紡織品、金屬製品等多項商品，清單長達近200頁。

經濟部次長王美花接受中央社記者訪問表示，國際貿易局正在仔細研究這次公布清單，初步看來對台灣產業沒有太大影響。

王美花說，台灣業者在中國製造後輸美產品以手機與筆電居多，但這次清單仍未納入這類產品，因此看起來影響不大。

王美花也提到，這次清單中包括紡織品、腳踏車及機械產品與零件等，紡織品部分多為纖維原料，台灣業者多供應中國內需市場或輸往東南亞製作成衣；腳踏車部分台灣多出口高階產品，會直接外銷歐美；機械及其零組件銷往中國大陸則主要是供應當地內需市場，目前「還沒看到比較明顯的問題」。

不過，王美花也指出，若中國產品出口受清單影響減少，是否會影響當地內需市場表現，仍必須持續觀察後續連鎖反應。

美國貿易代表署已啟動相關程序，廣徵美國公眾意見，可在8月17日前提出書面評論意見，預計在8月20日召開公聽會，公聽會後如有辯駁意見，可在8月30日前提出。