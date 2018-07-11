親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

奇！南投流域驚見「陰陽河」 民眾好奇爭睹

颱風假全公司只有一人到班 老闆驚覺：請那麼多人幹嘛？

美對中再祭懲罰清單 經部：初估對台影響有限

2018-07-11 14:05中央社 台北11日電

美國貿易代表署公布將對中國高達2000億美元課徵10%關稅清單；經濟部今天表示，由於這次清單仍未納入筆電、手機等產品，初步評估對台影響有限，但要注意後續連鎖反應。

美國貿易代表署（USTR）對中國大陸啟動301條款，先是對340億美元的中國產品課徵25%關稅；後瞄準「中國製造2025」價值160億美元的相關商品，課徵25%關稅；最新第三波則是在美東時間10日啟動程序，預計針對高達2000億美元的商品，課徵10%關稅。

這次清單包括動物產品、植物產品、礦產品、化學品、紡織品、金屬製品等多項商品，清單長達近200頁。

經濟部次長王美花接受中央社記者訪問表示，國際貿易局正在仔細研究這次公布清單，初步看來對台灣產業沒有太大影響。

王美花說，台灣業者在中國製造後輸美產品以手機與筆電居多，但這次清單仍未納入這類產品，因此看起來影響不大。

王美花也提到，這次清單中包括紡織品、腳踏車及機械產品與零件等，紡織品部分多為纖維原料，台灣業者多供應中國內需市場或輸往東南亞製作成衣；腳踏車部分台灣多出口高階產品，會直接外銷歐美；機械及其零組件銷往中國大陸則主要是供應當地內需市場，目前「還沒看到比較明顯的問題」。

不過，王美花也指出，若中國產品出口受清單影響減少，是否會影響當地內需市場表現，仍必須持續觀察後續連鎖反應。

美國貿易代表署已啟動相關程序，廣徵美國公眾意見，可在8月17日前提出書面評論意見，預計在8月20日召開公聽會，公聽會後如有辯駁意見，可在8月30日前提出。

美國貿易代表署公布將對中國高達2000億美元課徵10%關稅清單；經濟部11日表示...
美國貿易代表署公布將對中國高達2000億美元課徵10%關稅清單；經濟部11日表示，由於這次清單仍未納入筆電、手機等產品，初步評估對台影響有限，但要注意後續連鎖反應。圖／ingimage
分享

王美花關稅貿易戰

相關新聞

公開收購 將修改遊戲規則

2018-07-11 01:32

胡勝正辭世 總統：這是國家重大的損失

2018-07-11 14:02

胡勝正病逝 台經院林建甫：感謝他的無私奉獻

2018-07-11 12:43

財經國師學養敦厚 胡勝正指引台灣經濟明燈

2018-07-11 11:27

胡勝正辭世 蔡總統悲痛不捨國家重大損失

2018-07-11 11:17

中經院董事長胡勝正病逝 享壽78

2018-07-11 10:39

名家觀點／年改後遺症 下半年浮現

2018-07-11 02:21

備用備轉率 明年可達標

2018-07-11 01:33

賴揆穩供電 緊盯天然氣

2018-07-11 01:33

大同條款防陸資 兩碼事

2018-07-11 01:32

看中美貿易戰 謝金河：中方千萬不要太自滿

2018-07-10 23:41

賴揆颱風天坐鎮談供電：已見成效

2018-07-10 23:06

大同條款爭議 顧立雄：朝向與公司法一致

2018-07-10 21:18

有大同條款就不能防陸資？顧立雄：我聽不懂

2018-07-10 18:07

未核實申報勞保薪資檢舉多 勞保局：勞工重權益

2018-07-10 17:40

外國人取得永久居留權 雇主需依法提繳勞退金

2018-07-10 16:07

惡老闆不改善 上市櫃卡關

2018-07-10 14:42

赴海外投資遭擋 企業緊急繳清6億退休金

2018-07-10 14:42

業者宣稱專辦產創轉型基金 國發基金澄清

2018-07-10 14:26

台電：核二廠12時起提前降載運轉

2018-07-10 12:13

看壞Q3景氣 年中轉職意願創五年新高

2018-07-10 09:16

70億超商剩食 加盟主vs.總部衝突告白

2018-07-06 11:06

王文淵領軍 工總火力十足

2018-07-04 16:17

外商投資敬陪亞洲末座 消失中的台灣競爭力

2018-07-04 15:14

名家觀點／純網銀的鯰魚效應

2018-07-04 01:44

為什麼留不住才？臺灣人才供需全球敬陪末座

2018-07-03 09:38
看更多

熱門文章

颱風假北北基不同調 銀行主管：人員調度成困擾

2018-07-10 23:42

中經院董事長胡勝正病逝 享壽78

2018-07-11 10:39

名家觀點／年改後遺症 下半年浮現

2018-07-11 02:21

早買不虧？北市知名小豪宅六年賠400萬出場

2018-07-11 11:38

起飛前4到6小時內公告取消或延誤 旅遊不便險才賠

2018-07-11 05:49

北北基放假不同調 旅館業者痛批擾民

2018-07-10 23:33

金控上半年大賺1,877億 創新高

2018-07-11 01:23

影／台積電命名大樓送禮 張忠謀：意義比退休金大

2018-07-10 15:21

胡勝正辭世 蔡總統悲痛不捨國家重大損失

2018-07-11 11:17

全台所得排行 北市大安區NO.1

2018-07-11 01:16

驚艷 鴻海大增12% 同期新高

2018-07-11 02:00

金控上半年獲利 新光金6月意外虧近20億

2018-07-10 19:11

看中美貿易戰 謝金河：中方千萬不要太自滿

2018-07-10 23:41

1.3萬人猜世足賽四強僅52人全中 雙魚座最會猜

2018-07-10 19:12

有大同條款就不能防陸資？顧立雄：我聽不懂

2018-07-10 18:07

雙北颱風假不同調 股匯市將正常交易

2018-07-11 01:36

499效應 電信三雄獲利減

2018-07-11 02:00

他34歲掌台灣最大保經公司 拚下半年上興櫃

2018-07-11 00:03

北北基不同調 金管會上班也「一國兩制」

2018-07-10 23:30

台塑四寶旺 上半年賺1,300億

2018-07-11 02:00

公開收購 將修改遊戲規則

2018-07-11 01:32

2016年平均綜合所得 北市大安區每戶172萬冠居全台

2018-07-10 22:32

法人：鴻海下半年會更好

2018-07-11 02:00

看貿易戰…張忠謀：川普的實境秀

2018-07-11 02:00

雙北運動宅 信義區均價4,450萬元、樹林最便宜

2018-07-11 11:31

賴揆颱風天坐鎮談供電：已見成效

2018-07-10 23:06

拿報稅資料看各地區所得 蘇建榮：不太準確

2018-07-10 21:37

貿易戰效應 航運業減航線保利

2018-07-11 02:00

富邦金控上半年EPS 2.91元

2018-07-10 20:27

台積6月營收減13% 今年次低

2018-07-11 02:00

陸釋善意 擬重返台北旅展

2018-07-11 01:38

社區金融崛起 強打「獨特值」

2018-07-11 01:19

比利時隊請AI擔任軍師 AI運用無所不在

2018-07-10 20:52

和碩月減16% Q2是谷底

2018-07-11 02:00

中鋼6月營收 大增24%

2018-07-11 02:00

未分配盈餘稅 侵蝕6月獲利

2018-07-11 01:25

新任財長蘇建榮低調務實 扶正水到渠成

2018-07-10 22:29

洗錢防制 呂桔誠妙喻：足球賽不能只靠門將

2018-07-10 20:13

張忠謀北京比賽橋牌 成績不錯

2018-07-11 02:00

台銀土銀 財務操作不同調

2018-07-11 01:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top