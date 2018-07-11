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胡勝正病逝 台經院林建甫：感謝他的無私奉獻

2018-07-11 12:43經濟日報 記者林彥呈╱即時報導

中華經濟研究院董事長胡勝正昨（10）日病逝，各界備感哀戚。台灣經濟研究院院長林建甫表示，胡勝正曾任台經院董事，許多同仁聽聞消息，都感到十分難過，也很感謝他為台經院及國家社會的無私貢獻。

林建甫回憶，在他職涯中數次與胡勝正有交集，都感受到胡的親切隨和與樂於助人。

例如2000年時，林建甫接任台大經濟系系主任一職，時值系內師資人事大幅更迭之際，流失許多資源，他做起事來誠惶誠恐。

與此同時，擔任中研院經濟研究所所長的胡勝正總是釋出善意，主動問他需要什麼幫助，也一起合辦研討會，幫忙學術期刊的延續，都能感受到胡的客氣與熱情，也樂於提攜後進。

2015年，林建甫接任台經院院長後，又與擔任台經院董事的胡勝正共事，他在董事會上總是提出具有建設性的意見，協助台經院的業務推動。

林建甫談到，每每和胡勝正見面時，在學界輩分很高的胡卻總是開玩笑叫他「老闆」，原因是他擔任台大經濟系系主任時，胡為系上的兼任教授；擔任台經院院長時，胡為院內董事。胡勝正的幽默風趣與絲毫沒有架子的平易近人，讓他深銘於心，也深深感念這段緣份。

林建甫表示，胡勝正除了親切熱心外，更重要的是也具備積極任事的態度與解決問題的能力。胡原本長期在美國普渡大學教書，還擔任過系主任，可以在美國過穩定的生活，卻在1996年台海飛彈危機之後，主動從美國束裝返台，回到中研院經濟所擔任研究員，後來接任所長。

林建甫回憶，2007年時，胡由原本的經建會主委轉任金管會主委。那時候正值力霸案引發中華銀擠兌風波，金融界風聲鶴唳，胡卻義無反顧跳火坑，為了就只是能替國家社會做事情。

林建甫透露，胡勝正曾擔任過台經院的董事、顧問與諮詢委員，除了他個人很感念胡之外，台經院很多主管聽聞胡過世的訊息後，也都十分難過，都很感謝他為台經院及國家社會的無私貢獻。

台經院林建甫台大

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