瑪莉亞颱風快閃 台電：復電率已超過八成

2018-07-11 11:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



中颱瑪莉亞侵襲北台灣，台電表示，截至今（11）日11時，全台計曾有55,407戶停電，經過搶修47,780戶已復電，目前僅餘7,627戶停電，復電率已超過八成。

台電指出，本次颱風造成北部地區停電，目前未復電區域，主要在新竹縣、桃園市及新北市，新竹縣尚有3,050戶未復電，主要在五峰鄉、北埔鄉及尖石鄉；桃園市有2,473戶待復電，主要是大園區及蘆竹區；新北市有1,164戶未復電，主要在烏來區、鶯歌區及新店區。此外，連江縣馬祖地區有700餘戶待復電，台電正積極搶修中。