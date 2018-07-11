財經國師學養敦厚 胡勝正指引台灣經濟明燈

2018-07-11 11:27 中央社 台北11日電



中經院董事長胡勝正病逝，享壽78。聯合報系資料照／記者侯永全攝影 分享 facebook 中經院董事長胡勝正以深厚學識及謙和性格深受各界敬重，更是總統蔡英文倚重的財經國師，原被看好有望接任中央銀行總裁，但他近年來身體狀況不佳，如今辭世，讓財經界痛失一位敦厚大老。

1940年生於宜蘭縣的胡勝正，1962年畢業於國立台灣大學經濟學系，1970年獲得美國羅徹斯特大學經濟學博士學位，為享譽國內外之經濟學者，主要學術專長涵蓋總體經濟學、公共經濟學、經濟成長理論等。

在美國拿到學位後，胡勝正長年在美國普渡大學教書，1996年台灣舉辦首次總統民選，引爆台海危機，他束裝返台，出任中央研究院經濟學研究所研究員兼所長。

在學術界具有相當名望的胡勝正，2000年當選第23屆中央研究院院士、摘下台灣學術界最高桂冠，2001年在政府力邀下，出任行政院政務委員，成為首位出任閣員的中央研究院院士。2004年出任經濟建設委員會（國家發展委員會前身）主委、2007年任金融監督管理委員會主委，並曾任央行理事，是指引台灣財經政策的重要明燈。

總統蔡英文2016年上任後，胡勝正已經76歲，且有退休休養的念頭，但基於想為國家多培養人才的理念，便老驥伏櫪、挑下重任，出任中華經濟研究院董事長一職，繼續為國家貢獻心力。

中央銀行總裁彭淮南任期在今年2月25日屆滿前，外傳胡勝正可望接任，卻因胡勝正的身體情況不允許而作罷，對於蔡總統有沒有徵詢過意見，胡勝正接受中央社專訪時笑說，「我不能承認也不否認」。

胡勝正深受蔡英文敬重，但他不因與總統關係友好而避於針砭時政，對的政策願意給予肯定，若政策未能對症下藥，也會以敦厚的言語給予建議。

以去年鬧得沸沸揚揚的前瞻基礎建設計畫為例，藍綠談起前瞻，以帶刺的言語捍衛自身立場，然而胡勝正接受媒體訪問時，先是肯定計畫內容可為處於轉型階段的台灣經濟揭示新方向，但也坦言若執行力不佳、未能確實聚焦，可能產生分贓式的效果。

胡勝正以清楚論述與平實話語說明擔憂之處，扮演政府「明鏡」的角色。

而在蔡政府最關切的「青年低薪」議題，胡勝正也曾坦言：「現在年輕人看不到願景。」建議政府提供職業訓練同時，明確告訴年輕人投入這項技術、未來會有哪些職位，政府明確指出道路，年輕人才會勇於前行。

被尊為財經國師的胡勝正，2016年時因腸胃疾病、大病一場，瘦了10多公斤，痊癒後體力大不如前；去年4月胡勝正赴總統府討論財經相關議題，會後更一度呼吸不適，驚傳在總統府昏迷送醫。

出則入仕、退而授徒，胡勝正始終秉持溫文儒雅的個性，以及針砭時事一針見血的風格，讓人留下其從容應萬事、游刃有餘的深刻印象，也樹立學者從政的典範。