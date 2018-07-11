親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

中經院董事長胡勝正病逝 享壽78

泰國洞穴奇蹟 救難英雄竟被下放...觸犯這3大天條

財經國師學養敦厚 胡勝正指引台灣經濟明燈

2018-07-11 11:27中央社 台北11日電

中經院董事長胡勝正病逝，享壽78。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
中經院董事長胡勝正病逝，享壽78。聯合報系資料照／記者侯永全攝影
分享
中經院董事長胡勝正以深厚學識及謙和性格深受各界敬重，更是總統蔡英文倚重的財經國師，原被看好有望接任中央銀行總裁，但他近年來身體狀況不佳，如今辭世，讓財經界痛失一位敦厚大老。

1940年生於宜蘭縣的胡勝正，1962年畢業於國立台灣大學經濟學系，1970年獲得美國羅徹斯特大學經濟學博士學位，為享譽國內外之經濟學者，主要學術專長涵蓋總體經濟學、公共經濟學、經濟成長理論等。

在美國拿到學位後，胡勝正長年在美國普渡大學教書，1996年台灣舉辦首次總統民選，引爆台海危機，他束裝返台，出任中央研究院經濟學研究所研究員兼所長。

在學術界具有相當名望的胡勝正，2000年當選第23屆中央研究院院士、摘下台灣學術界最高桂冠，2001年在政府力邀下，出任行政院政務委員，成為首位出任閣員的中央研究院院士。2004年出任經濟建設委員會（國家發展委員會前身）主委、2007年任金融監督管理委員會主委，並曾任央行理事，是指引台灣財經政策的重要明燈。

總統蔡英文2016年上任後，胡勝正已經76歲，且有退休休養的念頭，但基於想為國家多培養人才的理念，便老驥伏櫪、挑下重任，出任中華經濟研究院董事長一職，繼續為國家貢獻心力。

中央銀行總裁彭淮南任期在今年2月25日屆滿前，外傳胡勝正可望接任，卻因胡勝正的身體情況不允許而作罷，對於蔡總統有沒有徵詢過意見，胡勝正接受中央社專訪時笑說，「我不能承認也不否認」。

胡勝正深受蔡英文敬重，但他不因與總統關係友好而避於針砭時政，對的政策願意給予肯定，若政策未能對症下藥，也會以敦厚的言語給予建議。

以去年鬧得沸沸揚揚的前瞻基礎建設計畫為例，藍綠談起前瞻，以帶刺的言語捍衛自身立場，然而胡勝正接受媒體訪問時，先是肯定計畫內容可為處於轉型階段的台灣經濟揭示新方向，但也坦言若執行力不佳、未能確實聚焦，可能產生分贓式的效果。

胡勝正以清楚論述與平實話語說明擔憂之處，扮演政府「明鏡」的角色。

而在蔡政府最關切的「青年低薪」議題，胡勝正也曾坦言：「現在年輕人看不到願景。」建議政府提供職業訓練同時，明確告訴年輕人投入這項技術、未來會有哪些職位，政府明確指出道路，年輕人才會勇於前行。

被尊為財經國師的胡勝正，2016年時因腸胃疾病、大病一場，瘦了10多公斤，痊癒後體力大不如前；去年4月胡勝正赴總統府討論財經相關議題，會後更一度呼吸不適，驚傳在總統府昏迷送醫。

出則入仕、退而授徒，胡勝正始終秉持溫文儒雅的個性，以及針砭時事一針見血的風格，讓人留下其從容應萬事、游刃有餘的深刻印象，也樹立學者從政的典範。

蔡英文院士

相關新聞

中經院董事長胡勝正病逝 享壽78

2018-07-11 10:39

名家觀點／年改後遺症 下半年浮現

2018-07-11 02:21

備用備轉率 明年可達標

2018-07-11 01:33

賴揆穩供電 緊盯天然氣

2018-07-11 01:33

大同條款防陸資 兩碼事

2018-07-11 01:32

看中美貿易戰 謝金河：中方千萬不要太自滿

2018-07-10 23:41

賴揆颱風天坐鎮談供電：已見成效

2018-07-10 23:06

大同條款爭議 顧立雄：朝向與公司法一致

2018-07-10 21:18

有大同條款就不能防陸資？顧立雄：我聽不懂

2018-07-10 18:07

未核實申報勞保薪資檢舉多 勞保局：勞工重權益

2018-07-10 17:40

外國人取得永久居留權 雇主需依法提繳勞退金

2018-07-10 16:07

惡老闆不改善 上市櫃卡關

2018-07-10 14:42

赴海外投資遭擋 企業緊急繳清6億退休金

2018-07-10 14:42

業者宣稱專辦產創轉型基金 國發基金澄清

2018-07-10 14:26

台電：核二廠12時起提前降載運轉

2018-07-10 12:13

台微體TLC599藥物 獲准進行二期臨床試驗

2018-07-10 09:22

看壞Q3景氣 年中轉職意願創五年新高

2018-07-10 09:16

英國盼穿台灣環保球衣晉決賽 遠東新備戰

2018-07-10 08:48

70億超商剩食 加盟主vs.總部衝突告白

2018-07-06 11:06

王文淵領軍 工總火力十足

2018-07-04 16:17

外商投資敬陪亞洲末座 消失中的台灣競爭力

2018-07-04 15:14

名家觀點／純網銀的鯰魚效應

2018-07-04 01:44

為什麼留不住才？臺灣人才供需全球敬陪末座

2018-07-03 09:38
看更多

熱門文章

颱風假北北基不同調 銀行主管：人員調度成困擾

2018-07-10 23:42

張忠謀生日加退休滿月 台積電命名大樓送賀禮慶生

2018-07-10 12:16

中經院董事長胡勝正病逝 享壽78

2018-07-11 10:39

張忠謀退休生活如何？自傳一字未動、橋牌複賽第二名

2018-07-10 12:28

名家觀點／年改後遺症 下半年浮現

2018-07-11 02:21

北北基放假不同調 旅館業者痛批擾民

2018-07-10 23:33

起飛前4到6小時內公告取消或延誤 旅遊不便險才賠

2018-07-11 05:49

影／台積電命名大樓送禮 張忠謀：意義比退休金大

2018-07-10 15:21

金控上半年大賺1,877億 創新高

2018-07-11 01:23

全台所得排行 北市大安區NO.1

2018-07-11 01:16

金控上半年獲利 新光金6月意外虧近20億

2018-07-10 19:11

金控業上半年獲利 估5金控每股獲利逾1元

2018-07-10 12:46

張忠謀看貿易戰：是場沒劇本的實境秀

2018-07-10 12:23

驚艷 鴻海大增12% 同期新高

2018-07-11 02:00

有大同條款就不能防陸資？顧立雄：我聽不懂

2018-07-10 18:07

1.3萬人猜世足賽四強僅52人全中 雙魚座最會猜

2018-07-10 19:12

看中美貿易戰 謝金河：中方千萬不要太自滿

2018-07-10 23:41

雙北颱風假不同調 股匯市將正常交易

2018-07-11 01:36

499效應 電信三雄獲利減

2018-07-11 02:00

北北基不同調 金管會上班也「一國兩制」

2018-07-10 23:30

2016年平均綜合所得 北市大安區每戶172萬冠居全台

2018-07-10 22:32

台塑四寶旺 上半年賺1,300億

2018-07-11 02:00

他34歲掌台灣最大保經公司 拚下半年上興櫃

2018-07-11 00:03

蘋果推平價版iPhone 觸控廠準備出貨

2018-07-10 13:46

公開收購 將修改遊戲規則

2018-07-11 01:32

影／張忠謀：中美貿易戰是沒劇本的實境秀

2018-07-10 13:57

法人：鴻海下半年會更好

2018-07-11 02:00

賴揆颱風天坐鎮談供電：已見成效

2018-07-10 23:06

影／張忠謀看中美貿易戰：川普沒劇本的實境秀

2018-07-10 14:42

好會賺 台塑四寶H1稅後盈餘近1300億

2018-07-10 14:41

富邦金控上半年EPS 2.91元

2018-07-10 20:27

貿易戰效應 航運業減航線保利

2018-07-11 02:00

拿報稅資料看各地區所得 蘇建榮：不太準確

2018-07-10 21:37

看貿易戰…張忠謀：川普的實境秀

2018-07-11 02:00

赴海外投資遭擋 企業緊急繳清6億退休金

2018-07-10 14:42

台積電Q2營收季減5.97% 法人估Q3回升

2018-07-10 14:26

台積6月營收減13% 今年次低

2018-07-11 02:00

比利時隊請AI擔任軍師 AI運用無所不在

2018-07-10 20:52

洗錢防制 呂桔誠妙喻：足球賽不能只靠門將

2018-07-10 20:13

惡老闆不改善 上市櫃卡關

2018-07-10 14:42
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top