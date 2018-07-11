中經院董事長胡勝正病逝 享壽78

2018-07-11 10:39 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳美君 ╱即時報導



中華經濟研究院董事長胡勝正於7月10日傍晚病逝台大醫院，享壽78，中經院將籌設靈堂供各界悼唁。

胡勝正董事長生於台灣省宜蘭縣，1962年畢業於國立台灣大學經濟學系，1970年獲得美國羅徹斯特經濟學博士學位，為享譽國內外之經濟學者。

胡勝正主要學術專長涵蓋總體經濟學、公共經濟學、經濟成長理論等方面，於2000年當選第23屆中央研究院院士。曾任行政院政務委員，行政院經濟建設委員會主任委員，行政院金融監督管理委員會主任委員，中央銀行常務理事等重要職務。 中華經濟研究院董事長胡勝正於7月10日傍晚病逝，享壽78。記者侯永全／攝影 分享 facebook

胡勝正病逝 享壽78歲

【中央社／台北11日電】

中華經濟研究院今天證實，董事長胡勝正10日傍晚病逝台大醫院，享壽78歲，中經院將籌設靈堂供各界弔唁。

年屆78歲的胡勝正前年因腸胃疾病，大病一場，去年4月又在總統府昏倒，被緊急送往馬偕醫院急救。

胡勝正在大病後不只體重掉了10多公斤，身體狀況也大不如前，生活起居必須仰賴輔助呼吸的醫療器材，在中經院的辦公室內裝設有醫療器材。

中經院表示，生於宜蘭縣的胡勝正，1962年畢業於國立台灣大學經濟學系，1970年獲得美國羅徹斯特大學經濟學博士學位，為享譽國內外之經濟學者。主要學術專長涵蓋總體經濟學、公共經濟學、經濟成長理論等，於2000年當選第23屆中央研究院院士。曾任行政院政務委員，行政院經濟建設委員會主任委員，行政院金融監督管理委員會主任委員，中央銀行常務理事等重要職務。

身為綠營重要財經大老，原本打算退休的胡勝正，在2016年民主進步黨再度執政後，秉持為國家培養人才的理念，在2016年接任中經院董事長至今。