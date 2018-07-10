看中美貿易戰 謝金河：中方千萬不要太自滿

2018-07-10 23:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



財訊社長兼發行人謝金河周二(10日)表示，他上禮拜去廣東省深圳市拜訪華為技術公司，該公司高層不約而同指出，中國與美國的實力相差至少20年，「千萬不要太自滿」，這是最近在中國，他看到的，不太容易的聲音。

謝金河10日受邀至台灣金融研訓院，參加台北大學亞洲研究中心榮譽顧問暨亞洲金融季報總編輯李勝彥的新書發表會。他致詞時談到，1985年，參與廣場協議的美國貿易副代表Robert Lighthizer

，現在是美國貿易代表，「他又站在川普的陣營，下一個(要對付的)對象，一定跟中國有關」。

謝金河說，他到財訊服務那年是1984年，當時日圓對美元為266.6元兌1美元。1985年廣場協議後，日圓對美元一路升值，1995年已經升到79.95元。「日圓在廣場協議後一路升，升到最後，日本就趴在地上，那場協議是日本經濟泡沫化最重要的開端」。

謝金河說，美元越升值，中國的壓力就越大，「川普對付中國，現在趨勢才剛開始」。

中美貿易戰方興未艾，他看到世界銀行前副行長林義夫說，「讓中國把美國的關稅拉高到50%到75%，保證美國會完蛋」，林義夫還認為，中國可搭配拋售美債的手段，但謝金河不以為然。

「我說，這個加碼，川普比它(指中國)更厲害。」

他解釋，中國一年外銷到美國的金額是5,055億美元；美國外銷到中國是1,299億美元，「川普跟打梭哈一樣」，先揚言要對中國約500億美元的商品課徵關稅，「如果你(指中國)跟，我就再加到2,000億美元」。

他說，如果中國把關稅拉高到50%，美國可能又加碼到50%到75%，看誰最後會先撐不住、跳下來；然而最近可以感受到，中國的股市已經跌了20%，最近大陸當局也很緊張。

他說上禮拜去華為公司拜訪，華為總裁任正非就講，「我們國家跟美國的實力相差20年到30年，甚至50年到70年，千萬不要太自滿，現在我們在誇大中國的成就」。任正非認為，炒股、玩股票的人，把中國誇張得太過份。

華為高級副總裁陳麗芳也向謝金河表示，「中國距離美國還是非常的大，千萬不要太自滿，如果我們只會做牛仔褲、只會做鞋子，我們創造的附加價值跟美國比起來相差十萬八千里，我們到最後還是只有工農兵」。