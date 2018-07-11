大同條款防陸資 兩碼事

2018-07-11 01:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ／台北報導



金管會主委顧立雄昨（10）日表示，公司法「大同條款」跟防堵陸資兩者沒有關聯，若有外資挾雜陸資進來投資，任何檢舉案件都會查。

立院已三讀通過公司法修正案，增訂第173條之1，持股過半且達三個月的股東，可自行召開股東臨時會，此規定被視為「大同條款」，引發部分人士擔心外資挾雜陸資入主上市櫃公司。

顧立雄昨天參加「2018卓越銀行評比頒獎典禮」會後受訪時說，有人質疑「大同條款」沒辦法對抗陸資入侵，這是另一個議題，是兩岸人民關係條例的問題，現在大家考量的是，含陸資的外資透過兩岸條例來查核的問題，但這這跟「大同條款」有何關係？

他說，任何一個有陸資包裝的外資進來，都會有責任去查，不能說有此（大同）條款就沒有辦法防中資，沒有這條款就能防中資。

至於工商團體擔心沒有審查權，陸資容易挾雜外資進來，顧立雄表示，有陸資原本就是要查核的事，跟這條款本身沒有必然的連結，「聽不懂好像有這條款就不能防陸資，沒有這條款就能查陸資，有那個高明的人告訴我，兩者有何關聯」？

他強調，現在包括大同案，發生兩次的陸資投資上市公司事件都正在查，也要求移轉，若還是有陸資，只要有人檢舉，都可依證據來查，兩岸條例也要修改加重罰鍰，這是兩套法律在運作，沒有什麼問題。