賴揆穩供電 緊盯天然氣

2018-07-11 01:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳馥馨 ／台北報導



行政院長賴清德昨（10）日主持加速投資台灣專案會議，主題鎖定「穩定供電」。與會官員轉述，為達到2025年天然氣發電占比50%的目標，天然氣接收站的新建、擴建能否如期完工被視為關鍵。

經濟日報提供 分享 facebook 台灣目前天然氣接收站的設備使用率高達103%，遠高於日本、南韓的三到四成，這代表國內的接收站一直處在超載運轉的情況，不利調節調度。

日前第三天然氣接收站環差案遭退，賴揆聽取中油「穩定供電-天然氣扮演的角色」報告後表示，中油要多聽反對民眾的不同意見，才能解決問題；他勉勵大家發揮「馬蓋先精神」，善用手上資源解決問題。

中油向賴揆報告，待第三、第四接收站（台電基隆協和電廠更新計畫）新建完成，台中港、高雄永安接收站擴建完成，天然氣接收站的設備操作率可降到80%左右，但仍高於鄰近國家。

另外，北部的通霄、大潭電廠，迄今仍靠一根海管供氣，觀塘第三接收站能否如期興建完成已至關重要。

針對日前中油第三天然氣接收站環差遭退，中油表示會在收到會議紀錄三天內提出申覆，並在一個月內補齊資料，送環保署審查。賴揆提醒，應深入了解當地居民、環團的反對意見，否則依舊沒有交集。

據了解，因第三接收站關係到2021年、2022年的大潭8號機、9號機擴建計畫，環團希望改在台北港興建，卻有「緩不濟急」的問題。若觀塘三階確定無法闖關，預料會另有緊急備援計畫，但目前仍以觀塘為唯一目標。

賴揆還表示，非核又要穩定供電，同時還要減少空汙並促進產業發展，確實不容易；但也勉勵官員，任何政策不可能萬事俱備才推動，中間勢必遭遇許多問題，要善用資源，克服困難。