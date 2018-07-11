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公開收購 將修改遊戲規則

2018-07-11 01:32經濟日報 記者邱金蘭／台北報導

金管會主委顧立雄 （本報系資料庫）
金管會主委顧立雄 （本報系資料庫）
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因應公司法修正，金管會主委顧立雄昨（10）日首度表示，將檢討證交法公開收購規定，讓公開收購且持股過半者，可以自行召開股東臨時會，不必請求董事會召開，至於持股是否要達三個月，會再研議。

市場人士分析，在證交法明訂後，持股過半就可自行召開股東會，等於比照公司法放寬，遊戲規則更明確，將有助透過公開收購進行併購。

立法院通過公司法修正案，第173條之1被稱為「大同條款」，該法條規定持股達三個月且過半，就可自行召開股東會；證交法第43條之5則規定，公開收購持股過半，可請求董事會召開股東會，不受公司法第173條持股須達一年限制。兩條法律間是否有競合問題，金管會會否修改證交法，引發關注。

經濟日報提供
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顧立雄參加「2018卓越銀行評比頒獎典禮」會後表示，金管會原就擬修證交法，在公開收購股權過半下，考慮朝跟公司法規範一致方向，但因公司法第173條之1，還有持股三個月的限制，證交法檢討時，要不要有三個月持股要求，會再研議。

至於證交法43條之5規定，請求董事會召開的程序，是否比照公司法第173條之1，不用請求董事會就可自行召開股東會？顧立雄表示，這本就是金管會內部擬訂的修法方向。

顧立雄說，從立法論來講，公司法持股過半都可以直接召開股東會，當公開收購股權過半時，照理也沒有不行（直接開股東會）的道理，金管會原本就打算修的跟公司法一樣，但後來通過的公司法弄了個持股三個月，以避免市場派突擊公司派。

由於公開收購是已宣示要買股，且須申報，等於經過一段時間才取得股權過半，這時還要不要經持股三個月，可能要再思考一下。不過，金管會估算，從請求董事會召開股東會，整個流程也要二個月，跟三個月沒差多少。

顧立雄還說，公開收購持股過半的案例沒有過，沒有急迫性，而且證交法沒修，還是可以二擇一，也就是若適用證交法請董事會召開，董事會不召開，持股逾三個月，就可依公司法第173之1條直接召開，不過，金管會還是會來修改證交法。

股東會公司法金管會

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