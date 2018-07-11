親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

北市捷運公車正常營運 基隆到新竹區間車6時恢復行駛

名家觀點／年改後遺症 下半年浮現

2018-07-11 02:21經濟日報 吳大任

軍公教年金改革7月1日開始上路，「被改革」者是否因此而減少消費，甚至影響台灣的經濟表現，頗受關注。其實在此情況下，理性的消費者都會因為預期心理而減少消費，年金改革對內需經濟的衝擊，在政策決定後就有了影響。

根據6月消費者信心指數（CCI）調查結果，家庭經濟指數下降0.95點來到86.4點，代表消費者對「未來半年家庭經濟狀況」感到悲觀。

即使和去年6月的76.25點相比，現在的指數還是高的，消費者對家庭經濟的信心「不降反升」。不過，要注意的是，6月家庭經濟信心指數卻是今年上半年最低的，這代表年金改革對家庭經濟信心的影響尚未明顯浮現，可能的原因有三：

一、66萬名退休軍公教占整體人口比重小，直接衝擊不大。二、台股站穩萬點已滿一年，去年底、今年初進場的投資人是有獲利的，相當於家庭的其它所得有益於改善家庭經濟狀況。三、年初公務人員加薪帶動民間跟進，且過去一年多來出口維持正成長，多數企業年終獎金也發得比過去多。這些效果抵消年金改革帶來的負面影響。

我認為年金改革是否對國內經濟造成衝擊，關鍵期在今年下半年。因為，年初加薪政策帶動的效果逐漸淡化，加上近來台股上下震盪，以及新台幣貶值，讓股票、外匯市場產生更大不確定性。如果台股表現不佳，年金改革的不利影響就會在下半年浮現，值得關注。

6月消費者信心指數下降有ㄧ需要注意的現象是：包括投資股票時機、國內經濟景氣、家庭經濟狀況、耐久性財貨購買時機、就業機會及國內物價水準等六種分項指標全數下跌，且不只三個月來分項指標連續下跌，跌幅更有擴大的趨勢。

其中又以「投資股票時機」的下跌幅度最大，下降到97.4點，是近九個月以來最低點。由於消費信心指數是以100為臨界值，指數在1~99點代表「悲觀」。故6月投資股票時機指數的變化，代表投資人的信心出現轉變。

以過去20年「投資股票時機」指數平均約75點來看，雖不代表民眾對股市非常悲觀，卻是投資人的心境轉換；可能的原因是美國貿易政策上的不確定性，不僅對中國大陸，更是對歐盟、加拿大全球各國都發動貿易保護政策，而台灣經濟受出口影響又很大，出口占GDP比重約七成，貿易戰加劇確實不利出口表現。加上台灣有很大一部分出口是轉口貿易，出口到大陸再加工成最終產品銷往美國，美中貿易大戰，台灣難免受波及。

另一個重要因素是近來新台幣劇烈貶值。台幣貶值雖然有利出口，卻對金融市場不利。特別是外資，在新台幣持續貶值的預期下，加上外資占台股比重相當高，如果匯出只剩內資支撐，難免讓股票投資信心下跌。

必須密切注意的還有物價水準繼續下跌，維持在「嚴重悲觀」區，顯示民眾對物價上漲的憂慮。可能原因是國際能源價格變動造成的油、電價格上漲。

雖主計總處公布的消費者物價指數（CPI），過去五年都在1%~2%間，各類商品價格有漲有跌，平均物價並未大幅上漲。但一個是客觀的經濟數據（CPI）顯示物價平穩，消費者卻主觀感受到物價上漲，代表「客觀數據」與「主觀感受」有落差，可能原因是薪資所得偏低，以致物價微幅上漲，民眾的感受卻很強烈。政府在面對內需變動的相關政策制定上，要特別留意此現象。（本文由中央大學教授兼台灣經濟發展研究中心研究員吳大任口述）

年金改革消費者物價指數新台幣

相關新聞

公開收購 將修改遊戲規則

2018-07-11 01:32

備用備轉率 明年可達標

2018-07-11 01:33

賴揆穩供電 緊盯天然氣

2018-07-11 01:33

大同條款防陸資 兩碼事

2018-07-11 01:32

賴揆颱風天坐鎮談供電：已見成效

2018-07-10 23:06

大同條款爭議 顧立雄：朝向與公司法一致

2018-07-10 21:18

有大同條款就不能防陸資？顧立雄：我聽不懂

2018-07-10 18:07

未核實申報勞保薪資檢舉多 勞保局：勞工重權益

2018-07-10 17:40

外國人取得永久居留權 雇主需依法提繳勞退金

2018-07-10 16:07

惡老闆不改善 上市櫃卡關

2018-07-10 14:42

赴海外投資遭擋 企業緊急繳清6億退休金

2018-07-10 14:42

業者宣稱專辦產創轉型基金 國發基金澄清

2018-07-10 14:26

台電：核二廠12時起提前降載運轉

2018-07-10 12:13

台微體TLC599藥物 獲准進行二期臨床試驗

2018-07-10 09:22

看壞Q3景氣 年中轉職意願創五年新高

2018-07-10 09:16

英國盼穿台灣環保球衣晉決賽 遠東新備戰

2018-07-10 08:48

70億超商剩食 加盟主vs.總部衝突告白

2018-07-06 11:06

王文淵領軍 工總火力十足

2018-07-04 16:17

外商投資敬陪亞洲末座 消失中的台灣競爭力

2018-07-04 15:14

名家觀點／純網銀的鯰魚效應

2018-07-04 01:44

為什麼留不住才？臺灣人才供需全球敬陪末座

2018-07-03 09:38
看更多

熱門文章

借車撞爛車 保險說不賠 別嘔，這條款救了你…

2018-07-10 11:00

新移民不買單 台中房市人口紅利失靈

2018-07-10 10:52

買方砍到見骨！ 富豪不再急著賣房 北市豪宅待售量大減

2018-07-10 09:04

價格太低不賣了 新北豪宅賣壓減二成

2018-07-10 11:15

張忠謀生日加退休滿月 台積電命名大樓送賀禮慶生

2018-07-10 12:16

張忠謀退休生活如何？自傳一字未動、橋牌複賽第二名

2018-07-10 12:28

颱風假北北基不同調 銀行主管：人員調度成困擾

2018-07-10 23:42

影／台積電命名大樓送禮 張忠謀：意義比退休金大

2018-07-10 15:21

金控業上半年獲利 估5金控每股獲利逾1元

2018-07-10 12:46

金控上半年獲利 新光金6月意外虧近20億

2018-07-10 19:11

有大同條款就不能防陸資？顧立雄：我聽不懂

2018-07-10 18:07

英國盼穿台灣環保球衣晉決賽 遠東新備戰

2018-07-10 08:48

1.3萬人猜世足賽四強僅52人全中 雙魚座最會猜

2018-07-10 19:12

張忠謀看貿易戰：是場沒劇本的實境秀

2018-07-10 12:23

蘋果推平價版iPhone 觸控廠準備出貨

2018-07-10 13:46

北北基放假不同調 旅館業者痛批擾民

2018-07-10 23:33

影／張忠謀看中美貿易戰：川普沒劇本的實境秀

2018-07-10 14:42

影／張忠謀：中美貿易戰是沒劇本的實境秀

2018-07-10 13:57

2016年平均綜合所得 北市大安區每戶172萬冠居全台

2018-07-10 22:32

看中美貿易戰 謝金河：中方千萬不要太自滿

2018-07-10 23:41

好會賺 台塑四寶H1稅後盈餘近1300億

2018-07-10 14:41

富邦金控上半年EPS 2.91元

2018-07-10 20:27

起飛前4到6小時內公告取消或延誤 旅遊不便險才賠

2018-07-11 05:49

台積電Q2營收季減5.97% 法人估Q3回升

2018-07-10 14:26

龍寶建設 打造台中第一座企業響應公園書席

2018-07-10 11:24

赴海外投資遭擋 企業緊急繳清6億退休金

2018-07-10 14:42

全台所得排行 北市大安區NO.1

2018-07-11 01:16

北北基不同調 金管會上班也「一國兩制」

2018-07-10 23:30

拿報稅資料看各地區所得 蘇建榮：不太準確

2018-07-10 21:37

比利時隊請AI擔任軍師 AI運用無所不在

2018-07-10 20:52

洗錢防制 呂桔誠妙喻：足球賽不能只靠門將

2018-07-10 20:13

惡老闆不改善 上市櫃卡關

2018-07-10 14:42

他34歲掌台灣最大保經公司 拚下半年上興櫃

2018-07-11 00:03

高科二期在橋頭 政委張景森指示正式啟動

2018-07-10 14:30

退休滿月恰逢生日 總部命名「張忠謀大樓」慶生

2018-07-10 14:42

賴揆颱風天坐鎮談供電：已見成效

2018-07-10 23:06

青年到銀行實習 顧立雄澄清「三沒有」

2018-07-10 17:10

保險局從善如流 銷售外幣保單可投海外增5.5個百分點

2018-07-10 18:58

雙北颱風假不同調 股匯市將正常交易

2018-07-11 01:36

挖礦潮降溫 微星6月營收跌破90億元

2018-07-10 11:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top