2016年平均綜合所得 北市大安區每戶172萬冠居全台

2018-07-10 22:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ╱即時報導



財政部財政資訊中心公布105年度綜所稅初步核定統計專冊，觀察2016年平均綜合所得，台北市大安區以每戶172萬冠居全台。不過財政部也強調，此統計資料並非完整家戶所得，仍以行政院主計總處所得資料為準。

財資中心指出，此統計資料並未納入政府移轉支出各戶所得、免稅所得、分離課稅所得等資料，不宜作為衡量所得差距的參考，相關所得資料仍需以行政院主計總處公布為準。

資料顯示，台北市大安區2016年平均所得雖較前一年下降近3萬元，但仍蟬聯台北市最高，同時也冠居全台，該年度所得平均每戶172萬；中正區則以166萬居次，第三名則是松山區，平均所得每戶152萬。而台北市十二行政區中，僅萬華區平均每戶所得未破百萬，僅91萬。

新北市方面，林口區以平均每戶所得115萬排名第一，其次則是新店區106萬、永和區103萬，排名較後的行政區，包括貢寮區、平溪區、瑞芳區、金山區、三芝區及萬里區，平均皆未達70萬。

以全台來看，台北市大安區仍居冠，平均每戶所得最低則為台東縣長濱鄉，僅58萬，約僅為大安區的三分之一。

財資中心表示，此統計專冊資料來源有兩種，一是各類所得資料，二則是綜合所得稅結算申報核定資料。主要是分析綜所稅資料，發揮管理決策參考價值及社會學術研究統計運用

財政部重申，課稅所得差距不是觀察貧富差距的指標，由於其中不包括農林漁牧業收入、分離課稅所得、地下經濟等，要判斷家庭貧富差距，仍應以行政院主計總處公布資料為準。