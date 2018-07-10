新任財長蘇建榮低調務實 扶正水到渠成

2018-07-10 22:29 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蘇秀慧 ╱即時報導



來自學界的蘇建榮，曾任台北大學教授，是傑出的財政學者，也是綠營積極栽培的中生代學者，學而優則仕，先後出任台北市財政局長、財政部政次，如今扶正成為財政部長，自是不二人選。

本土意識強烈的蘇建榮，曾先後加入小英基金會、新境界基金會為財經事務獻策。與前行政院長林全更是結識甚早，早在1987年他擔任財政部賦稅改革委員會研究員時，就認識時任研究委員的林全，後來兩人常在小英基金會、新境界基金會討論財改議題。

2014年底蘇建榮被台北市長柯文哲網羅擔任台北市財政局長，蔡英文總統就任後，前行政院長林全再把他挖角回來擔任財政部政次，加入小英中央團隊，也成為綠營重點栽培的財經首長人選。

低調務實的他，是高雄崗山人，小時候也是放牛苦過來的，家裡有11個兄弟姐妹，他排行第八，上面有六個哥哥、一個姊姊，對於父母的辛苦養育之恩，他點滴在心頭，也因此磨出苦幹實幹、沈穩有毅力的性格。

他擔任台北市長柯文哲的首任財政局長時，任內第一年就創下還債160億元紀錄，可說是柯P最引以為傲的政績之一。

出任財政部政次後，蘇建榮負責督導公股管理、國安基金等業務，上任沒多久，就遇到兆豐銀爆發紐行事件，後來又有彰銀改選、台新金提訟及國營行庫取消13％等爭議，所幸他勇於任事，並抱持同理心態度化解偪局。

如今當民進黨想要贏得年底選戰，想要推出自己的財經團隊，兼具學術與實務經驗的蘇建榮，接任財政部長可說是水到渠成。