賴揆颱風天坐鎮談供電：已見成效

2018-07-10 23:06 聯合報 記者 聯合報 記者 林河名 ／台北報導



行政院長賴清德昨天主持「加速投資台灣專案會議」談供電，圖為賴（右）上午出席中央災害應變中心防災會議。 記者林澔一／攝影 分享 facebook

行政院長賴清德昨天主持「加速投資台灣專案會議」，為排除企業「五缺」中的缺電障礙，賴清德指出，在供給增加等相關措施下，預估明年起可達成備用容量率百分之十五、備轉容量率百分之十以上的目標。

賴清德表示，能源轉型從來不是容易的事情，要非核又要穩定供電，同時還要減少空汙排放並促進產業發展，實屬不易。針對空汙排放、水汙染措施測試等項目，他也要求環保署應以主動積極、公正客觀的態度解決相關環保爭議，必要時請李應元署長親自主持溝通協商會議。

瑪莉亞颱風來襲，賴清德昨天仍主持第十三次「加速投資台灣專案會議」，針對「五缺」中的穩定安全用電進行檢討及執行成果報告。

賴清德表示，政府各項穩定電力供應具體措施，已展現成效；為達到多元創能增加供給的目標，台電公司積極推動電廠汰舊換新，並增加燃氣複循環機組及燃煤超超臨界高效率機組，目前已完成大潭七號機、大林一號機及通霄一號機等新建工程，大林二號機亦順利併聯發電。另通霄二號機及林口三號機亦將陸續於今年八月及十一月完成併聯，增加供電能力。

賴揆表示，為推動再生能源設置，後續必須有計畫進行土地盤點，但推動時應避免後遺症，不可一味追求進度而忽略農、漁民的生計與權益及土地利用價值，如此才能創造雙贏。