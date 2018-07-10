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大同條款爭議 顧立雄：朝向與公司法一致

2018-07-10 21:18中央社 台北10日電

金管會主委顧立雄。本報資料照片。記者杜建重／攝影
金管會主委顧立雄。本報資料照片。記者杜建重／攝影
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公司法三讀通過，其中「大同條款」引發公司法與證交法「打架」的爭議，金管會主委顧立雄重申，兩者並無牴觸，但在公開收購股權過半情況下，會考慮修證交法與公司法規範一致。

立法院6日三讀通過公司法第173條之1、俗稱「大同條款」的條文修正，繼續3個月以上持有已發行股份總數過半數股份的股東，得自行召集股東臨時會，不須董事會同意。

然而現行證券交易法第43之5條也規定公開發行公司，公開收購持股過半的股東，可以請求董事會召集股東臨時會。

對此，顧立雄日前接受中央社記者訪問時強調，公司法是基本法，不論公開發行公司還是非公開發行公司都適用。

至於證交法明確訂定，「公開收購」持股過半的股東，可以請求董事會召集股東臨時會，因此只有同時符合「公開發行公司」且「公開收購持股過半」，才會有二法適用問題。

顧立雄進一步指出，公司法綁定的條件是須持股3個月，證交法則綁住請求董事會，實務上還是有些差異，因此符合條件的公司可依自身情況，二法自行擇一適用。

不過，顧立雄今天下午出席卓越雜誌舉辦的「2018卓越銀行評比頒獎典禮」，會後再度被記者詢問公司法「大同條款」與證交法是否牴觸。對此他再度重申，公司法修法同時，金管會也在研議修改證交法，「並沒有急迫性」，認為這「根本是假議題」。

他指出，從法律層面而言，依證交法規定，公開收購持股過半，可請董事會召開股東臨時會，但公司法「大同條款」限制需持股滿3個月，才可召開股東臨時會。因此檢討證交法修法時，在公開收購股權過半的情況下，朝向與公司法規範一致，「是可以考慮的方向」。

至於公司法「大同條款」有持股3個月的限制，但證交法規定，經公開收購程序達持股過半，並請求董事會召開股東臨時會，程序走完也已經2個多月，是否有必要再納入持股3個月的要求，顧立雄則表示會再考量。

股東臨時會公司法大同

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