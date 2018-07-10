一銀董座：放眼東協國家 把握基礎建設商機

2018-07-10 20:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳苡辰 ╱即時報導



新南向政策推動下，台灣金融業也紛紛搶進，第一銀行董事長董瑞斌昨（9）日表示，將放眼東協國家，把握基礎建設商機，第一銀行除持續增設據點外，亦積極尋求新南向金融商機。

亞洲頂尖學府新加坡大學之李光耀公共政策學院於7月9日舉辦「亞洲政策論壇—中小企業的轉型及健診」，邀請董瑞斌演講，以「新加坡成為在亞洲基礎建設樞紐」為題分享經驗。

董瑞斌會中暢談，基礎建設投資、東協國家經濟表現以及金融機構在基礎建設融資所扮演角色等議題，亦與中小企業主進行對話，藉以宣傳台灣金融經驗，進一步延伸新南向的商機。

董瑞斌表示基礎建設係國家發展之本，除可藉由龐大投資金額帶動GDP成長及就業機會外，重要基礎建設項目如大眾運輸、港口及機場等可提升國民生活水準，有利增加勞動生產力。

他並進一步表示，東協國家近年經濟快速成長、基礎設施投資需求攀升，帶來龐大商機，是第一銀行拓展海外市場重要的基盤，其中新加坡以得天獨厚的地理位置及高度發展的經濟實力，成為進入東協市場的跳板。