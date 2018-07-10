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施耐德全球創意競賽 台灣區冠軍揭曉

2018-07-10 19:37經濟日報 記者張義宮╱即時報導

全球能源管理及自動化領域的專家施耐德電機舉行第八屆「Go Green in the City」全球綠能創意競賽台灣區決賽，主辦單位從來自全國25所公私立大專院校的創意提案中，預計選出一組代表台灣參加東亞區決賽。今（10）日進行最後一輪的PK賽中，由東吳經濟系錢怡勳與輔仁金融與國際企業系的曾戈翔脫穎而出，將於8月底代表台灣參加東亞區決賽，爭取最後前進秋季於美國總決賽的門票，與來自其他數十個國家的優秀學生一同激盪未來綠能科技的創意想像。

曾多次擔任東亞區域賽評審，現任施耐德電機台灣人力資源副總的林宛敦表示，Go Green in the City 是施耐德電機每年很重要的全球人才培育計畫，透過創新能源相關企劃，學生們結合創意與專業，提出具體可行的事業計劃，在競賽的過程除了能夠認識來自其他學校的競爭對手，向業師請益，還有機會參與國際賽事，得到實習甚至正式的工作機會。

相較於其他國家學生，台灣學生的技術與創新能力有相對優勢；但畢竟比賽是要提具體可行的事業計劃，所以在參與國際競賽的時候，台灣學生往往吃虧在語言的表達及整體事業的價值與財務的規劃。

因此今年在台灣的決賽，特別安排簡報及問答全程以英文進行，更在問答的過程模擬職場經常發生的狀況，考驗學生的語言能力及臨場反應，提早為進軍國際作準備；而今年進入台灣區決賽的８位同學也都獲得在施耐德電機實習的機會。

在經過兩輪的激烈競賽之後，今年施耐德電機台灣區Go Green in the City全球綠能創意競賽由東吳經濟系的錢怡勳與輔仁金融與國際企業系的曾戈翔同學組成的Team Toast勝出，將代表台灣參加8月底的東亞紐澳區半決賽。

他們考慮到台灣是機車使用率相當高的國家，因此提出將機車坐墊變為行動發電裝置，透過一種可吸收風力、動能及太陽能產生電力的布料，邊騎車就可以邊幫手機充電，降低能源消耗進而省錢。該布料亦可應用於皮包、背包甚至帳篷，讓民眾在從事戶外活動時，不須額外攜帶笨重的行動電源，行進過程就能夠對行動裝置以及野外的電子用品進行電力補給。

施耐德電機「Go Green in the City」全球創意競賽， 台灣區冠軍...
施耐德電機「Go Green in the City」全球創意競賽， 台灣區冠軍揭曉。(圖：施耐德提供)
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