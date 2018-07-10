親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

泰國岩洞救援行動 13人全數救出

故宮南院BOT解約 離職員工：故宮裡子面子雙輸

乾杯釋出逾100個職缺 時薪高達195元

2018-07-10 19:35經濟日報 記者韓化宇╱即時報導

為因應下半年海內外展店計畫，以及暑期旺季的龐大人力需求，乾杯集團將於7月15日、7月16日連續二日大舉徵才，推出第一波招募活動；旗下全品牌共釋出超過100個工作機會，包括全職與計時職缺。計時員工時薪最高可達195元，不只有機會轉正職，甚至可往海外發展，站上更大的舞台發揮。

此次全職的職缺也包括副料理長、副店長等管理職，起薪最高達五萬元起。第二波招募活動預計在8月舉行，針對海內外分店進行人才招募，為下半年展店計畫全力衝刺，募集一起前進的好夥伴。

工時徵才

相關新聞

未核實申報勞保薪資檢舉多 勞保局：勞工重權益

2018-07-10 17:40

外國人取得永久居留權 雇主需依法提繳勞退金

2018-07-10 16:07

惡老闆不改善 上市櫃卡關

2018-07-10 14:42

赴海外投資遭擋 企業緊急繳清6億退休金

2018-07-10 14:42

業者宣稱專辦產創轉型基金 國發基金澄清

2018-07-10 14:26

台電：核二廠12時起提前降載運轉

2018-07-10 12:13

台微體TLC599藥物 獲准進行二期臨床試驗

2018-07-10 09:22

看壞Q3景氣 年中轉職意願創五年新高

2018-07-10 09:16

英國盼穿台灣環保球衣晉決賽 遠東新備戰

2018-07-10 08:48

公司法仍有改進空間

2018-07-10 01:40

大同條款過關 公司派挑戰大

2018-07-10 00:41

貿易戰攪局 財部沙盤推演

2018-07-10 00:41

擴大獎酬發放對象 有利留才

2018-07-10 00:41

公司法亮點 吸引外資買股

2018-07-10 00:41

連20紅 6月出口超預期

2018-07-10 00:38

颱風有安全疑慮 勞工可行使退避權不出勤

2018-07-10 00:03

6月出口不淡 優於預期

2018-07-09 23:09

6月出口連20紅 上半年亞洲四小龍排名第二

2018-07-09 22:38

配電強韌計畫二度報告 沈榮津要求導入AI

2018-07-09 20:51

英國讚台灣環保球衣 遠東新：布料技術更強大

2018-07-09 20:24

工會肯定許銘春 爭取勞工權益有執行力

2018-07-09 16:57

世足賽好夯 運彩上調銷售目標至60億元

2018-07-09 16:38

6月出口282.5億美元創同月新高 年增9.4％

2018-07-09 16:12

年改殷鑑不遠 更多人認同要為老年生活做好準備

2018-07-09 15:52

70億超商剩食 加盟主vs.總部衝突告白

2018-07-06 11:06

金管會招手大陸台企 重中之重

2018-07-06 00:56

吸引台商回台上市 金管會出招

2018-07-06 00:56

王文淵領軍 工總火力十足

2018-07-04 16:17

外商投資敬陪亞洲末座 消失中的台灣競爭力

2018-07-04 15:14

名家觀點／純網銀的鯰魚效應

2018-07-04 01:44

為什麼留不住才？臺灣人才供需全球敬陪末座

2018-07-03 09:38
看更多

熱門文章

借車撞爛車 保險說不賠 別嘔，這條款救了你…

2018-07-10 11:00

新移民不買單 台中房市人口紅利失靈

2018-07-10 10:52

陸手機出貨下修 衝擊台系鏈

2018-07-10 02:01

金控上半年獲利豐收

2018-07-10 00:25

買方砍到見骨！ 富豪不再急著賣房 北市豪宅待售量大減

2018-07-10 09:04

價格太低不賣了 新北豪宅賣壓減二成

2018-07-10 11:15

連20紅 6月出口超預期

2018-07-10 00:38

張忠謀生日加退休滿月 台積電命名大樓送賀禮慶生

2018-07-10 12:16

張忠謀退休生活如何？自傳一字未動、橋牌複賽第二名

2018-07-10 12:28

利空出盡 股匯報復性反彈

2018-07-10 00:33

保險局新公式 外幣保單賣越多 海外投資會越快到頂

2018-07-10 06:53

英國讚台灣環保球衣 遠東新：布料技術更強大

2018-07-09 20:24

三商銀挺都更案 進度超前

2018-07-10 00:25

貿易戰燒向LED 晶電、隆達迎轉單

2018-07-10 02:01

超商雙雄6月營收 火熱

2018-07-10 02:01

英國盼穿台灣環保球衣晉決賽 遠東新備戰

2018-07-10 08:48

金控業上半年獲利 估5金控每股獲利逾1元

2018-07-10 12:46

公司法仍有改進空間

2018-07-10 01:40

影／台積電命名大樓送禮 張忠謀：意義比退休金大

2018-07-10 15:21

華碩 傳上季匯損10億元

2018-07-10 02:01

中華電攻純網銀 找金融電商組隊

2018-07-10 02:01

公司法亮點 吸引外資買股

2018-07-10 00:41

張忠謀看貿易戰：是場沒劇本的實境秀

2018-07-10 12:23

中華電衝MOD 揪伴投資電影

2018-07-10 02:01

中信金累計前6月稅後盈餘219.02億元

2018-07-09 22:37

颱風有安全疑慮 勞工可行使退避權不出勤

2018-07-10 00:03

瑪莉亞來襲 高鐵明日15時維持正常營運

2018-07-09 20:17

台灣捐血冠全球，吳東進為何還猛辦活動？李紀珠解惑

2018-07-09 22:51

工研院：打造亞太風電聚落

2018-07-10 02:01

蘋果推平價版iPhone 觸控廠準備出貨

2018-07-10 13:46

6月出口連20紅 上半年亞洲四小龍排名第二

2018-07-09 22:38

張振亞 傳出任101總座

2018-07-10 00:41

大同條款過關 公司派挑戰大

2018-07-10 00:41

開發金控前6月稅後獲利61.05億元 成長73%

2018-07-09 22:40

金控上半年獲利 新光金6月意外虧近20億

2018-07-10 19:11

微銀行時代 這功能一用就愛上

2018-07-09 23:01

興富發大增6.6倍 全年拚逾400億元

2018-07-10 02:01

台企銀6月盈餘 創新高

2018-07-10 00:25

影／張忠謀：中美貿易戰是沒劇本的實境秀

2018-07-10 13:57

暑假出遊 要省錢也要注意安全

2018-07-10 06:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top