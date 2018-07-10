乾杯釋出逾100個職缺 時薪高達195元

2018-07-10 19:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



為因應下半年海內外展店計畫，以及暑期旺季的龐大人力需求，乾杯集團將於7月15日、7月16日連續二日大舉徵才，推出第一波招募活動；旗下全品牌共釋出超過100個工作機會，包括全職與計時職缺。計時員工時薪最高可達195元，不只有機會轉正職，甚至可往海外發展，站上更大的舞台發揮。

此次全職的職缺也包括副料理長、副店長等管理職，起薪最高達五萬元起。第二波招募活動預計在8月舉行，針對海內外分店進行人才招募，為下半年展店計畫全力衝刺，募集一起前進的好夥伴。