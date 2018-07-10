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薪資增幅18年新高 主計總處：廠商調薪轉積極

2018-07-10 18:38中央社 台北10日電

主計總處今天發布5月全體受僱員工平均月薪為新台幣4萬874元，年增2.48%，已連續半年增幅逾2%，且單月與前5月年增幅均創近18年新高；主計總處研判廠商調薪已轉趨積極。

主計總處薪資調查範圍是指廠商支付給員工的工作報酬，其中經常性薪資包含本薪、按月津貼等，也就是一般慣稱的月薪，非經常性薪資則包含年終獎金、績效獎金、紅利、加班費等；經常性薪資與非經常性薪資合計，便為總薪資。

主計總處國勢普查處副處長潘寧馨認為，月薪增幅連續半年超過2%，已經不是短期現象，可以推測是因為景氣復甦，廠商獲利增加，調薪才跟著轉趨積極。

除了月薪持續維持2%以上的增速，且單月與1至5月月薪年增率雙雙創下近18年同期新高；潘寧馨另外指出2個因素，可支撐廠商調薪轉趨積極的論述。

以加班費來看，2017年1至5月加班費在勞基法新制、提高加班費單價的政策效應之下，加班費平均達1701元、創下歷年新高，然而今年1至5月，勞基法再修正之後，已無加班費單價提高的政策因素，加班費平均仍衝上1777元、再創歷年新高。

潘寧馨指出，今年1至5月加班工時與去年同期相比持平，加班費卻續創新高，顯見加班費單價提升，研判是因為加班費以經常性薪資作為基準，當廠商調薪，基準變高、加班費自然也會跟著增加。

潘寧馨再以實質薪資的變化來佐證，儘管外界常詬病台灣薪資調漲趕不上物價上漲的速度，導致實質薪資停滯不前，今年1至5月的實質經常性薪資3萬8138元，依舊不及2001年3萬8179元的水準，但今年1至5月的實質經常性薪資已來到近11年最高，實質總薪資則創下歷年新高，顯見國內的薪資水準正在成長。

至於為何實質總薪資的表現優於實質經常性薪資，潘寧馨說明，廠商調薪雖然轉趨積極，但調薪模式也在改變，現階段廠商傾向以個人績效、公司獲利作為調薪標準，以發放獎金、紅利的模式進行，便會導致非經常性薪資成長幅度比經常性薪資更大的結果。

加班費薪資

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