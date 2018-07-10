有大同條款就不能防陸資？顧立雄：我聽不懂

2018-07-10 18:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄。聯合報系資料照／記者陳柏亨攝影 分享 facebook 立法院日前三讀通過公司法修正案，「大同條款」引發外界對外資挾陸資入主疑慮，金管會主委顧立雄今（10）日對此表示，他聽不懂好像有這條款就不能防陸資，沒有這條款就能查陸資，有那個高明的人告訴他兩者有何關聯？

顧立雄今天下午參加「2018卓越銀行評比頒獎典禮」，會後受訪時，對於有人質疑「大同條款」沒辦法抗陸資，顧立雄說，這是另一個議題，陸資是兩岸人民關係條例問題，現在大家考量的是，含陸資的外資，透過兩岸關係條例要來查核的問題，但這跟「大同條款」有何關係？

他說，任何一個陸資包裝的外資進來，我們都會有責任去查，只要有證據，就要辦嘛，不能說有此條款就沒有辦法防中資，沒有這條款就能防中資，這邏輯是什麼？

工商團體擔心沒有審查權，陸資挾雜外資進來？顧立雄表示，有陸資原本就是我們要查核的事，跟這條款本身沒有必然的連結，「聽不懂好像有這條款就不能防陸資，沒有這條款就能查陸資，有那個高明的人告訴我兩者有何關聯？」

他表示，現在包括大同案，發生兩次的陸資我們也都有在查，也要求移轉，若還是有陸資，當然有任何檢舉案件過來，都可以依證據來查，兩岸人民關係條例也要修改加重罰鍰，這是兩套法律在運作，沒有什麼問題阿。