未核實申報勞保薪資檢舉多 勞保局：勞工重權益

2018-07-10 17:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



「投保薪資」為計算各項勞工保險、就業保險給付的依據，依規定各單位皆需如實申報，據勞動部勞工保險局統計，去年雇主未核實申報總件數達5,435件，件數為近三年最高，勞保局表示，此數據是來自多個來源統計而來，同時透露，經過宣導後，勞工越來越重視自身權益，檢舉量很多。

單位在申報員工投保薪資時，應按其月薪資總額，依照「勞工保險投保薪資分級表」適用的等級核實申報，不得多報少或少報多。若勞工薪資有變動，當年度2月到7月變動，要在當年8月底調整；當年度8月至次年1月變動，最遲應於次年2月底申報。

勞保局統計近三年未核實件數，每年均有5,000多件，其中以去年5,435件為最多，104年5,094件，105年4,861件。單位未依規定申報，依《勞保條例》第72條規定，核處多報或少報保險費金額的4倍罰鍰；近三年105年罰8,740萬最多，其次是104年7,920萬，去年7,707萬。